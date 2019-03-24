İranlı Turist Akını Turizmcilerin Yüzünü Güldürüyor!

İran’da başlayan 13 günlük Nevruz tatili Türk turizmcilere yaradı. İranlı turistler birçok şehrimize akın etti. İranlı turistler tatili fırsat bilerek ülkemize akın etti ve sadece 4 günde 18 binden fazla İranlı turistin ülkemize giriş yaptığı belirtili.

Van, Erzurum, Antalya ve Rize’ye gelen İranlı turistler ülkemiz için ‘ölü sezon’ olarak adlandırılan bu dönemde adeta sezona hayat verdiler. İran’dan gelen turistlere yönelik olarak 5. Van Alışveriş Festivali bile düzenleniyor. İran’dan gelen misafirler için %70’e varan indirimler yapılıyor.

İranlı turistlerin gittiği bölgelerden biri de Karadeniz oldu. DHA’dan Muhammet Kaçar ve Aytekin Kalender’in haberine göre Rize’nin İkizdere ilçesine gelen İranlı turistler, yakılan Nevruz ateşi üzerinden atladı, çalgılar eşliğinde halk oyunları oynadı. İkizdere ilçesinde, yer altından 72 derece olarak çıkan ve içerdiği 4 bin 541 mineral oranı ile dünyanın en kalitelilerinden olduğu belirtilen termal su otelinde konaklayan İranlı turistler, bölgenin doğasına, yemeklerine ve misafirperverliğine hayran kaldıklarını söyledi.