Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

İranlı Turist Akını Turizmcilerin Yüzünü Güldürüyor!

İran’da başlayan 13 günlük Nevruz tatili Türk turizmcilere yaradı. İranlı turistler birçok şehrimize akın etti. İranlı turistler tatili fırsat bilerek ülkemize akın etti ve sadece 4 günde 18 binden fazla İranlı turistin ülkemize giriş yaptığı belirtili.

İranlı Turist Akını Turizmcilerin Yüzünü Güldürüyor!

İran’da başlayan 13 günlük Nevruz tatili Türk turizmcilere yaradı. İranlı turistler birçok şehrimize akın etti. İranlı turistler tatili fırsat bilerek ülkemize akın etti ve sadece 4 günde 18 binden fazla İranlı turistin ülkemize giriş yaptığı belirtili.

24 Mart 2019 Pazar 15:51
İranlı Turist Akını Turizmcilerin Yüzünü Güldürüyor!

İran’da başlayan 13 günlük Nevruz tatili Türk turizmcilere yaradı. İranlı turistler birçok şehrimize akın etti. İranlı turistler tatili fırsat bilerek ülkemize akın etti ve sadece 4 günde 18 binden fazla İranlı turistin ülkemize giriş yaptığı belirtili.

Van, Erzurum, Antalya ve Rize’ye gelen İranlı turistler ülkemiz için ‘ölü sezon’ olarak adlandırılan bu dönemde adeta sezona hayat verdiler. İran’dan gelen turistlere yönelik olarak 5. Van Alışveriş Festivali bile düzenleniyor. İran’dan gelen misafirler için %70’e varan indirimler yapılıyor.

İranlı turistlerin gittiği bölgelerden biri de Karadeniz oldu. DHA’dan Muhammet Kaçar ve Aytekin Kalender’in haberine göre Rize’nin İkizdere ilçesine gelen İranlı turistler, yakılan Nevruz ateşi üzerinden atladı, çalgılar eşliğinde halk oyunları oynadı. İkizdere ilçesinde, yer altından 72 derece olarak çıkan ve içerdiği 4 bin 541 mineral oranı ile dünyanın en kalitelilerinden olduğu belirtilen termal su otelinde konaklayan İranlı turistler, bölgenin doğasına, yemeklerine ve misafirperverliğine hayran kaldıklarını söyledi. 

Anahtar Kelimeler:
iranlı turist akını turizmcilerin yüzünü güldürüyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milyonlarca Emekliye İkramiye Müjdesi! TÜED’den Sürpriz Öneri!
Milyonlarca Emekliye İkramiye Müjdesi! TÜED’den Sürpriz Öneri!
Kira Geliri Olanlar Dikkat! 25 Mart Son Gün!
Kira Geliri Olanlar Dikkat! 25 Mart Son Gün!
BDDK’dan Flaş Soruşturma!
BDDK’dan Flaş Soruşturma!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim