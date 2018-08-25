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İnternetten Ek Gelir Elde Etme Yöntemleri!..

Çağımız internet çağı ve bu çağa ayak uyduranlar internetten ziyadesiyle para kazanıyorlar. Hatta öyle ki, ek iş olarak da asıl iş olarak da internetten para kazanabilirsiniz. İnternetten para kazanmak, internetten gelir etmek için bilmeniz gerekenler haberimizin devamında yer almaktadır.

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İnternetten Ek Gelir Elde Etme Yöntemleri!..

Çağımız internet çağı ve bu çağa ayak uyduranlar internetten ziyadesiyle para kazanıyorlar. Hatta öyle ki, ek iş olarak da asıl iş olarak da internetten para kazanabilirsiniz. İnternetten para kazanmak, internetten gelir etmek için bilmeniz gerekenler haberimizin devamında yer almaktadır.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 20:36
İnternetten Ek Gelir Elde Etme Yöntemleri!..

Çağımız internet çağı ve bu çağa ayak uyduranlar internetten ziyadesiyle para kazanıyorlar. Hatta öyle ki, ek iş olarak da asıl iş olarak da internetten para kazanabilirsiniz. İnternetten para kazanmak, internetten gelir etmek için bilmeniz gerekenler haberimizin devamında yer almaktadır.

Makale Yazarak İnternetten Para Kazanmak!

Makale yazarak internetten para kazanabilirsiniz. Gelişen internet ile birlikte insanlar bilgi ihtiyacını ilk önce internetten karşılamaya çalışıyorlar. Hal böyle olunca bilginin kıymeti de giderek artıyor. Özellikle internet ortamında yükselerek bir yerlere gelmek isteyen internet sitelerinin makale ihtiyaçları üst seviyede oluyor. Bu internet sitelerinin makale ihtiyaçlarını karşılayarak para kazanabilirsiniz. Peki, internetten makale yazarak ne kadar para kazanabilirsiniz?

Bu konuda kazanç elde etmek kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Ne kadar çok makale yazarsanız o kadar çok para kazanırsınız. Makale yazma işini dilerseniz asıl işiniz dilerseniz ek işiniz olarak yapabilirsiniz. Makale yazanlara verilen ücretler kimi zaman makale başı kimi zaman kelime başı olarak ücretllendirilir. Örneğin, 100 kelimesi 1 tl gibi bir ücrete de makale yazabilirsiniz, 1 makaleyi 5 tl'ye de yazabilirsiniz. Hemen hemen iki denklem de aynı ücrete tekabül eder. Diyelim ki, 500 kelimelik 1 makaleyi 5 liraya yazdınız. Günde 10 makale yazarsanız günlük ücretiniz 50 tl olur. Ayda 20 gün bu şekilde çalışırsanız, aylık 1000 tl gibi ek gelir elde edebilirsiniz.

Makale işini nereden bulabilirsiniz? Makale yazdırmak isteyenler genelde web master forumların e-ticaret kısımlarında ilanlar açarlar. Son zamanlarda büyük iş bulma sitelerinde de editörlük hizmeti adı altında makale yazarları aranıyor.

Blog Açarak Reklamlardan Para Kazanmak!

Yazma yeteneğinize güveniyorsanız kişisel bir blog açarak özgün yazılar hazırlarsanız kısa zamanda hatırı sayılır bir ziyaretçiye erişebilirsiniz. Ziyaretçi sayısı bol bir blogunuz olursa reklam ve tanıtım yazıları ile para kazanabilirsiniz. Blogunuza yerleştireceğiniz adsense reklamları ile tıklandıkça para kazanabilirsiniz. Tanıtım yazıları ve özel reklamlar ile de para kazanılabilmektedir. Blogunuz ziyareçi sayısı tanıtı yazılarının ücretlerini de belirlemektedir. Burada önemli olan, blogunuzda yer alan içeriklerin tamamen özgün olmasıdır. Yine web master forumlarının e-ticaret alanlarında tanıtım yazısı ve reklam ilanlarından faydalanabilirsiniz.

İlerleyen günlerde internetten para kazanmak, home office çalışarak para kazanmak gibi konulara da değineceğiz.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 25.08.2018 20:59
Anahtar Kelimeler:
internetten ek gelir elde etme yöntemleri
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Muhsin 52 dakika önce

Bu kadar mı yöntem var amk

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Hacker 10 dakika önce

Bunların hepsi hikaye aldanmayın

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