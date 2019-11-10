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İnternetten Başvurabilirsiniz! Aylık 1300 TL Destek!
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İnternetten Başvurabilirsiniz! Aylık 1300 TL Destek!

Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) yürütülen Avrupa Birliği destekli projeyle Ankara, İstanbul ve İzmir'de 0-24 aylık çocuk sahibi sigortalı 3 bin 700 anneye bakıcıya aktarılmak üzere her ay yaklaşık 1300 lira, çocuk bakımı kursunu tamamlayan 6 bin kadına ise tek seferlik yaklaşık 1300 lira civarında destek sağlanacak.

İnternetten Başvurabilirsiniz! Aylık 1300 TL Destek!

Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) yürütülen Avrupa Birliği destekli projeyle Ankara, İstanbul ve İzmir'de 0-24 aylık çocuk sahibi sigortalı 3 bin 700 anneye bakıcıya aktarılmak üzere her ay yaklaşık 1300 lira, çocuk bakımı kursunu tamamlayan 6 bin kadına ise tek seferlik yaklaşık 1300 lira civarında destek sağlanacak.

10 Kasım 2019 Pazar 14:50
İnternetten Başvurabilirsiniz! Aylık 1300 TL Destek!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada, "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla  Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi"ni hayata geçireceklerini  belirtti.

Ankara, İstanbul ve İzmir'de uygulanacak projeyle hem sigortalı  çalışan annelere hem de belge sahibi olan çocuk bakıcısı kadınlara mali destek  vereceklerini vurgulayan Selçuk, şu bilgileri verdi:

"Projemize, Ankara, İstanbul ve İzmir'de çocuğuyla birlikte ikamet  eden, sigortalı işçi statüsünde tam zamanlı çalışan, 0-24 aylık çocuğu olan ve  0-36 ay çocuk bakımını kapsayan eğitim aldığını diplomayla veya İŞKUR, Mesleki  Yeterlilik Kurumu ya da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifika ile  ispatlayan bakıcı istihdam eden anneler başvurabilecek. Çalışan anne desteği  kapsamında aylık yaklaşık 1300 lira (200 avro), engelli çocuğu olan annelere ise  aylık 1625 lira (250 avro) civarında mali destek sağlanacak. Bu destek anneler  üzerinden belgeli bakıcılara aktarılacak. Proje desteği 3 yıl devam edecek."

Bakan Selçuk, proje kapsamında ayrıca Ankara, İstanbul ve İzmir'de  ikamet eden ve MEB onaylı 0-36 ay çocuk bakımı kursunu tamamlayan 6 bin kadına  tek seferlik yaklaşık 1300 lira (200 avro) civarında mali destek sağlanacağını da  belirterek, projede faydalanıcılara sağlanacak mali yardımın toplamda 160 milyon  lirayı bulacağına dikkati çekti. 

"Sigortalı çalış, sigortalı eğitimli bakıcı çalıştır" 

"3 bin 700 çocuk bakılarına sağlayacağımız destekle sigortalı ve  eğitimli çocuk bakıcılığını teşvik etmeyi amaçlıyoruz." diyen Selçuk, başvuru  süreciyle ilgili şunları kaydetti:

 "Sloganı 'Sigortalı çalış, sigortalı eğitimli bakıcı çalıştır' olan  projemize başvurular internet üzerinden (www.sgkegitimlibakici.org) e-devlet  şifresi ile yapılabilecek. Ön kayıtlar 13 Kasım Çarşamba saat 14.00'te alınmaya  başlanacak, kesin kayıtlar ise 26 Kasım Salı alınacak."

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internetten başvurabilirsiniz aylık 1300 tl destek
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