İnternetten Araba Alıp Satarken Dikkat! Bunları Sakın Yapmayın…

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet yoluyla araç alıp satacak vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda önemli uyarılarda. İnternet üzerinden araç satışı yaparken dolandırıcıların eline düşmemek için, dolandırıcı mağduru olmamak için 'kaparo adı altında para göndermeyin, araç plaka ve şaşe numarasını vermeyin' diyerek çok önemli noktalara değinildi.

Araç almak isteyen veya aracını satmak isten kişilerin ilk uğrak yeri şüphesizki ilan verilerek satış yapılan internet siteleri oluyor. Araba alacak ve satacakların dolandırıcılara eline düşmemesi için Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis Memuru Tuncay Karakaş, vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

KAPARO ADI ALTINDDA PARA GÖNDERMEYİN

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis Memuru Tuncay Karakaş, araç almak isteyen vatandaşlrın internette gördükleri ve beğendikleri araçlarla ilgili ilan sahibine hiçbir şekilde kaparo adı altında para yatırmaması gerektiğine belirterek, "Araba alım, satım işlemleri artık internet üzerinden gerçekleşiyor ve bu işi yapan birkaç site bulunmaktadır. Bu sitelerden araba alım, satımı yaparken karşı taraf kaparo isteyebiliyor. Ancak kaparo göndermek sıkıntılara neden olmaktadır. Bu şekilde çok sıkıntılarla karşılaştık. Vatandaş araba almak için karşı tarafa kaparo gönderiyor. Ancak gittiğinde arabayı da göremiyor, arabayı satacak vatandaşı da bulamıyor. Örnek verecek olursak önce ki yıllarda iki vatandaş geldi, kaparosunu göndermiş. Arabayı almaya gittiğinde ne vatandaş var, ne aradığı numaraya ulaşabiliyor. Aradığında bulamadı. Bu şekilde dolandırıcılık çok fazla olmaktadır. Araba almak istediğinizde kimseye kaparo adı altında para göndermeyin” diyerek kaparo adı altında parra göndermemenin önemine değindi.

"ARACINIZI SATARKEN PLAKANIZI KAPATIN”

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis Memuru Tuncay Karakaş, aracını satmak isteyen vatandaşların internet sitelerinde ilana koydukları araçlarında dikkat etmeleri gerekenlerle ile ilgili olarak, "Aracınızı ilana koyuyorsunuz, sizin aracınızı almak isteyen bir kişi diyor ki arabanızın ruhsatını gönderir misiniz? Alacağı için size güvenmek istiyor olabilir. Fakat bu ruhsatı gönderiyorsunuz. Bu kişi art niyetli ise sizin araba alım, satım sitesinde ilana koyduğunuz aracın fotoğraflarını alarak, sizin attığınız ruhsatla yeni bir ilan verip, başka vatandaşları mağdur etmeye çalışmaktadır. Buna benzer olaylarla defalarca karşılaştık. Vatandaşların ruhsatını ele geçirip, siteye koyduğu fotoğrafları kopyalayıp sanki kendi aracıymış gibi piyasa değerinden çok daha aşağı fiyata verip bir çok vatandaşı dolandıranlar oldu. Araç satıcılarının şase numaraları ile plakalarını kapatması onların yararına olur. Böylelikle mağdur olmazlar” ifadelerini kullandı.

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