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İnternete yeni zamlar kapıda

Adil kullanım kotası (AKN) kaldırıldığında yeni hazırlanan internet paketlerine zam yapan Türk Telekom (TT) firması tarafından, diğer operatörlere sunulan toptan hat kiralama bedelini de % 66 civarında artırdı. Türk Telekom'un yeni tarifeleri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından onaylanırsa, diğer operatörlerin de zam yapmak zorunda kalacağı belirtildi.

İnternete yeni zamlar kapıda

Adil kullanım kotası (AKN) kaldırıldığında yeni hazırlanan internet paketlerine zam yapan Türk Telekom (TT) firması tarafından, diğer operatörlere sunulan toptan hat kiralama bedelini de % 66 civarında artırdı. Türk Telekom'un yeni tarifeleri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından onaylanırsa, diğer operatörlerin de zam yapmak zorunda kalacağı belirtildi.

19 Aralık 2018 Çarşamba 09:01
İnternete yeni zamlar kapıda

Adil kullanım kotası (AKN) kaldırıldığında yeni hazırlanan internet paketlerine zam yapan Türk Telekom (TT) firması tarafından, diğer operatörlere sunulan toptan hat kiralama bedelini de % 66 civarında artırdı. Türk Telekom'un yeni tarifeleri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından onaylanırsa, diğer operatörlerin de zam yapmak zorunda kalacağı belirtildi.

TurkNet Bireysel İş Biriminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinan Durmuş, Türk Telekom'un yeni hat kiralama bedellerini eski müşterileri için düşük hızda % 66, yüksek hızda ise % 4.6 artırdığını belirterek, "Üzerine vergileri de koyunca operatörlerin yapacakları zam oranı bu rakamların çok daha üzerinde olacak" ifadelerini kullandı.

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TurkNet Bireysel İş Biriminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinan Durmuş, "Alternatif operatörün 16 Mbps hızındaki internet için KDV dahil Türk Telekom'a vereceği para 43 TL civarında. Satarken hiç kâr etmese, başka hiçbir masrafı olmasa bile 58 TL'ye satması gerekiyor. Ancak satış, destek, altyapı masraflarını ve yüzde 25.5 KDV ve Özel İletişim Vergisi'ni koyarsanız vatandaşa satışı 80 TL'yi bulur. Bu da yüzde 86 zam demek" şeklinde konuştu.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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internete yeni zamlar kapıda
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