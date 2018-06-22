İnfaz Koruma-Hizmetli-Büro Personeli ve Memur Alımı Başvurusu Sona Eriyor

Adli Tıp Kurumu 200 memur alımı başvurusu bugün sona eriyor.

Geçtiğimiz haftalarda yayımlanan ilanda Ali Tıp Kurumu Başkanlığı, en az lise mezunu adaylar arasından 200 adet sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. KPSS puanı ile yapılan kamu personeli alımı için başvurular bugün sona eriyor. Başvuru yapmak isteyen adayların başvurularını bugün saat 17,00'a kadar yapması gerekmektedir.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartları şu şekilde;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

01 Ocak 1981 ve sonrası doğumlu olmak.

Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Son müracaat tarihi itibarıyla istihdam edilecek sözleşmeli personel pozisyonu için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmak.

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

2016 KPSS'den en az 70 almış olmak.

ALIM YAPILAN KADROLAR

BAŞVURU

İlana başvurular internet üzerinden alınacak. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki bağlantı adresine gitmesi gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN

Açılan sayfanın en altında bulunan bağlantı adresinden başvurunuzu yapın.

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