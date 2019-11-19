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İndirim Günlerinde Güvenliğe Dikkat

Avantajix.com’un Kurucu Ortağı Güçlü Kayral: “Kasım-Aralık aylarında kredi kartlarıyla internetten 100 milyonu aşkın işlem yapılması siber dolandırıcıların iştahını kabartıyor.”

İndirim Günlerinde Güvenliğe Dikkat

Avantajix.com’un Kurucu Ortağı Güçlü Kayral: “Kasım-Aralık aylarında kredi kartlarıyla internetten 100 milyonu aşkın işlem yapılması siber dolandırıcıların iştahını kabartıyor.”

19 Kasım 2019 Salı 10:22
İndirim Günlerinde Güvenliğe Dikkat

11.11 Bekarlar Günü ile başlayan, 29 Kasım’daki Efsane Cuma, 2 Aralık’taki Siber Pazartesi ve Yılbaşı ile devam edecek indirim çılgınlığı günlerinde, dolandırıcılara karşı dikkatli olunması istendi.

Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, kasım-aralık aylarında kredi kartlarıyla internetten 100 milyonu aşkın işlem yapılmasının siber dolandırıcıların iştahını kabarttığını söyledi.Bankacılık zararlı yazılımları, sahte android bankacılık uygulamaları ve sahte e-ticaret sitesi gibi saldırı yöntemleri kullanan siber dolandırıcıların tuzağına düşmemek için aslında çok basit bazı kurallara dikkat etmenin yeterli olacağını anlatan Kayral, şu önerilerde bulundu:

-Abartılı kampanya, indirim ve hediye tekliflerine itibar edilmemeli. Tüketici kampanyanın mantıklı olmasına dikkat etmeli. Fiyatı 2 bin TL olan bir telefonu kimse 300 liraya satmaz. Bu tür abartılı indirimleri mutlaka sorgulayın.

-Sahte sitelere karşı önlem olarak veri girmeden veya indirmeden önce web sitesinin iletişim bilgileri, SSL Sertifikası kesinlikle kontrol edilmeli. SSL sertifikası olup olmadığı, siteye girildiğinde adres barının sol köşesinde bulunan kilit işareti ile anlaşılabilir. Kilit işaretinin olmaması, dolandırıcılık niyeti olmasa bile o sitenin güvenilir olamayacağı anlamına gelir.

-Ödeme sırasında limiti o alışverişin miktarıyla sınırlı sanal kredi kartı kullanılmalı ya da varsa kapıda ödeme seçeneği tercih edilmeli.

-Bilgisayar, tablet veya akıllı telefon olsun, alışverişte mutlaka tüketici kendi cihazınızı kullanmalı.

-Halka açık Wi-Fi noktalarından alışveriş yapılmamalı. Her internet bağlantısı, online ödemeler için yeteri kadar güvenli değildir.

AVANTAJİX ÇATISI ALTINDA 500 SİTE

Avantajix.com’un 500’ü aşkın alışveriş sitesini tek çatı altında topladığını kaydeden Kayral, “Avantajix.com bir şey satmaz, sizden kredi kartı istemez. Avantajix.com yerli ve yabancı çok saygın, güvenilir partnerlerle çalışır. Avantajix.com üzerinden bu sitelere gidilerek yapılan alışveriş karşılığı bir komisyon alınır, bu komisyon müşteriye aktarılır. Avantajix.com üzerinden yapılan alışveriş, hem güvenlidir, hem de ekstra kazançlar sağlar” diye konuştu

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Anahtar Kelimeler:
indirim günlerinde güvenliğe dikkat
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