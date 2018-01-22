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İmzalar Atıldı: O İşçiler Yüzde 20 Zam Aldı

Hizmet İş Sendikası ile İskenderun Belediye Başkanlığı arasında toplu iş sözleşmesine imzalar atıldı ve işçilere yüzde 20 'lik zam yapılacağı açıklandı.

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İmzalar Atıldı: O İşçiler Yüzde 20 Zam Aldı

Hizmet İş Sendikası ile İskenderun Belediye Başkanlığı arasında toplu iş sözleşmesine imzalar atıldı ve işçilere yüzde 20 'lik zam yapılacağı açıklandı.

22 Ocak 2018 Pazartesi 17:27
İmzalar Atıldı: O İşçiler Yüzde 20 Zam Aldı

Hizmet İş Sendikası ile İskenderun Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı ve bu sözleşme ile belediye işçilerine yüzde 20 zam yolu açıldı.

İskenderun Belediyesinin Brifing salonunda düzenlenen imza törenine İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Yetim, Belediye Başkan Yardımcısı Halim Öztaş, meclis üyeleri ile işçiler katılım gerçekleştirdi.

Çok İyi Bir Sözleşme

İskenderun Belediyesi’nin bulunduğu ekonomik koşulları içerisinde çok iyi bir sözleşme yaptıklarınıdile getiren Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Yetim, “Her arkadaşımız aldığı bu parayı hak edecek şekilde hizmet vermektedir ve vermeye de devam edecektir. Bu sözleşme belediyede çalışan 123 işçi kardeşimizi kapsamaktadır. Her iki tarafa ve özveri çalışan işçi kardeşlerimize hayırlı olsun. Bu sözleme ile işçilerimiz ilk altı ay yüzde 5, ikinci altı ay yüzde 5,üçüncü altı ay yüzde 5, dördüncü altı ay yüzde 5 olmak üzere çalışanların haklarında iki yıllık toplamda yüzde 20’lik bir zam artışı sağlandı” ifadelerini kullandı.

Görevinizi İyi Şekilde Yapın

Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Yetim'in ardından kürsüye geçen İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil ise, imza töreninde yaptığı açıklamada imzalanan sözleşmenin herkesi mutlu ettiğini belirterek, “Sizlerden tek isteğim görevinizi en iyi şekilde yapın. Hiçbir işçimizi mağdur etmedik. Siyasi bir ayrıma tabi tutmadık. Kurumsallaşma adına çok şeyler yaptık yapmaya da devam edeceğiz. Bu vesile ile gece gündüz demeden hizmete devam diyoruz. Sözleşmenin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

Yetkililerin konuşmalarının ardından toplu iş sözleşmesi metni, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil ve Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Yetim tarafından imzalandı. İmza sonrası işçileri temsilen Emine Tekin, Belediye Başkanı Seyfi Dingil’e günün anısına çiçek takdim etti.

Bu uygulamanın diğer belediyelere örnek olması gerekmektedir.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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