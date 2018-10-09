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IMF'den 'Türkiye ekonomisi' kararı!

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye ekonomisi için 2018 yılı büyüme tahminini, Temmuz ayında açıkladığı % 4.2 düzeyinden 0.7 puan düşürerek, % 3.5 düzeyine indirdi.

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IMF'den 'Türkiye ekonomisi' kararı!

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye ekonomisi için 2018 yılı büyüme tahminini, Temmuz ayında açıkladığı % 4.2 düzeyinden 0.7 puan düşürerek, % 3.5 düzeyine indirdi.

09 Ekim 2018 Salı 11:34
IMF'den 'Türkiye ekonomisi' kararı!

Uluslararası Para Fonu (IMF)'nin açıkladığı "Küresel Ekonomik Görünüm Ekim 2018" raporunda, Türkiye ekonomisinin 2019 yılında da yüzde 0.4 büyüyeceği öngörüldü.

IMF raporunda, küresel ekonomi için daha önce % 3.9 olan büyüme öngörüsü de % 3.8'e düşürüldü ve dünya genelinde süren ticaret gerilimlerine, artan gümrük vergilerine vurgu yapıldı. IMF raporunda ayrıca, gelişmekte olan piyasalarda sermaye çıkışlarının yaşandığı hatırlatıldı ve bu piyasalarda finansal şartların daha da ağırlaştığına dikkat çekildi.

IMF raporunun Türkiye ile ilgili kısmında enflasyonun 2018 sonunda % 15, 2019 sonunda da % 16.7 düzeyine yükseleceği öngörüldü. IMF'nin işsizlik öngörüleri de 2018 yıl sonu için % 11 ve 2019 yılının sonu için % 12.3 olarak açıklandı.

Türkiye'de cari açığın gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının bu yılın sonunda % 5.7'e yükseldikten sonra gelecek yıl %1.4'e düşeceği öngörüsüne de yer verilen raporda, bu gerileme öngörüsü, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Çin arasındaki ticaret gerilimleri ve Türkiye'nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan piyasalardan olası sermaye çıkışları olasılığına dayandırıldı.

Kaynaklar; DHA

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 09.10.2018 12:03
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ımf den türkiye ekonomisi kararı
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