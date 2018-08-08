IMF'den Türkiye Açıklaması!..

ABD ile arasındaki yaptırım krizi nedeniyle Türkiye’de dolar /TL kurunun en son 5.42’yi görmesiyle başlayan tartışmalar ve tedirginlikler ile ilgili olarak Uluslararası Para Fonu’ndan (IMF) son dakika açıklaması geldi.

Amerika'dan terör örgütleri adına casusluk davasında tutuklanarak ev hapsinde tutulan ve yargılanmasına devam edilen papaz Andrew Brunson’un 2 yıllık tutukluluğunun sonrası ABD ile başlayan yaptırım krizinin, dolar/TL kuruna etkisi devam ediyor. Dolar kurunun en son 5.42‘ye ulaşması sonucu yeniden Türkiye'nin ekonomi gündemine giren IMF, konuya ilişkin olarak son dakika açıklaması yaparak, Mail yoluyla Bloomberg News’in sorularına yanıt verdi. IMF “Türkiye’nin IMF’ye fon başvurusuna dair işaret yok” açıklaması yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi.

“Türkiye hükümetinden mali yardım isteme niyetinde olduklarına dair bir işaret almadık. Türkiye ile ilgili görüşlerimizi 4. bent raporu ile belirtmiştik.”

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