IMF'den Türkiye açıklaması

Haftalık basın toplantısında, bir muhabirin Türkiye'ye ile ilgili yönettiği soruya cevap veren Rice, "Yapılan açıklamaları ve öngörüleri not aldık. Bu öngörüleri ve Türk otoritelerin hedeflerini başarmalarını destekleyecek önlemleri daha ayrıntılı değerlendireceğiz. Bunu, Türkiye için daha önce 4. Madde kapsamında yayınladığımız raporda yaptığımız öneriler ışığında gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Rice ayrıca, Türkiye için makroekonomik öngörülerini, önümüzdeki birkaç hafta içinde yapılacak IMF Yıllık Toplantısı sırasında açıklanacak olan "Dünya Ekonomik Görünüm" raporu çerçevesinde güncelleme sürecinde olduklarını da sözlerine ekledi.

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