Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

İmar Barışı'nda son başvuru tarihi 31 Aralık kadar uzatıldı

"İmar Barışı" olarak isimlendirilen Yapı Kayıt Belgesi başvuru süresinin 31 Aralık 2018 tarihine kadar uzatılmasına sağlayan karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İmar Barışı'nda son başvuru tarihi 31 Aralık kadar uzatıldı

"İmar Barışı" olarak isimlendirilen Yapı Kayıt Belgesi başvuru süresinin 31 Aralık 2018 tarihine kadar uzatılmasına sağlayan karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

31 Ekim 2018 Çarşamba 09:28
İmar Barışı'nda son başvuru tarihi 31 Aralık kadar uzatıldı

"İmar Barışı" olarak isimlendirilen Yapı Kayıt Belgesi başvuru süresinin 31 Aralık 2018 tarihine kadar uzatılmasına sağlayan karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar ile 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi başvuru süresi 31 Aralık 2018 tarihine kadar uzatıldı.

İmar Barışını uzatan karar 3194 sayılı İmar Kanunu'nun geçici 16'ncı maddesine göre kararlaştırıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından vatandaşların devletle ihtilaflı durumunun ortadan kaldırılması, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması hedefiyle hayata geçirilen İmar Barışı'nda 8 Haziran 2018 tarihinde başlayan başvurular bugün sona eriyordu ancak bugün resmi gazetede yayımlanan karar ile 31 Aralık 2018 tarihine kadar uzatıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 27 Ekim 2018 tarihinden itibaren yaklaşık 8 milyon 150 bin kişinin "İmar Barışı" için başvuruda bulunduğunu açıklamıştı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 31.10.2018 10:59
Anahtar Kelimeler:
imar barışı nda son başvuru tarihi aralık kadar uzatıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taşeron'da Bir İlk: 4/B Ataması Yapıldı!
Taşeron'da Bir İlk: 4/B Ataması Yapıldı!
Ali Tezel Açıkladı: Kıdem Tazminatı Kalkıyor mu?
Ali Tezel Açıkladı: Kıdem Tazminatı Kalkıyor mu?
2019 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?
2019 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim