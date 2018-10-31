İmar Barışı'nda son başvuru tarihi 31 Aralık kadar uzatıldı

"İmar Barışı" olarak isimlendirilen Yapı Kayıt Belgesi başvuru süresinin 31 Aralık 2018 tarihine kadar uzatılmasına sağlayan karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar ile 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi başvuru süresi 31 Aralık 2018 tarihine kadar uzatıldı.

İmar Barışını uzatan karar 3194 sayılı İmar Kanunu'nun geçici 16'ncı maddesine göre kararlaştırıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından vatandaşların devletle ihtilaflı durumunun ortadan kaldırılması, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması hedefiyle hayata geçirilen İmar Barışı'nda 8 Haziran 2018 tarihinde başlayan başvurular bugün sona eriyordu ancak bugün resmi gazetede yayımlanan karar ile 31 Aralık 2018 tarihine kadar uzatıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 27 Ekim 2018 tarihinden itibaren yaklaşık 8 milyon 150 bin kişinin "İmar Barışı" için başvuruda bulunduğunu açıklamıştı.

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