Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

İmar Barışında Ödemeler Başladı (Ödeme Nasıl Olacak , Yapı Kayıt Bedeli Nasıl Hesaplanır?)

500 binden fazla kişinin başvuru yaptığı İmar Barışı için ödemeler başladı. Peki İmar Barışı ödemeleri nasıl yapılacak? Ödeme miktarı nasıl hesaplanır?

banner396

İmar Barışında Ödemeler Başladı (Ödeme Nasıl Olacak , Yapı Kayıt Bedeli Nasıl Hesaplanır?)

500 binden fazla kişinin başvuru yaptığı İmar Barışı için ödemeler başladı. Peki İmar Barışı ödemeleri nasıl yapılacak? Ödeme miktarı nasıl hesaplanır?

21 Haziran 2018 Perşembe 09:43
İmar Barışında Ödemeler Başladı (Ödeme Nasıl Olacak , Yapı Kayıt Bedeli Nasıl Hesaplanır?)

Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren destek ödemeleri başladı.

Edinilen son dakika bilgilerine göre İmar Barışı için ödemeler başladığı, başvurusunu tamamlayanların kayıt sırasında verilen başvuru numarası ile Ziraat Bankası’na ödeme yapabileceğine yer verildi. Türkiye genelinde bulunan  13 milyon konutun imar ve iskan sorununu çözmesi hedeflenen ve ‘imar barışı’ olarak bilinen ‘Yapı Kayıt Belgesi’ne başvurular 12 günde 500 bini geçerken, imar barışı için başvurular da başladı. 

Vatan Gazetesi'nde bugün yayımlanan haberde, İmar Barışı düzenlemesine kısa süre içinde yüz binerce vatandaş tarafından büyük ilgi gösterilirken, başvurularını e-devlet sistemi üzerinden tamamlayanlar ‘taahhuka bağlan’ sekmesi üzerinden ödeme miktarlarını görebilecekler. Şu anda Ziraat Bankası ödeme almaya hazır durumda. Başvuru esnasında verilen ‘Başvuru numarası’ ile fatura öder gibi bedeli yatırmak yeterli olacak. Düzenlemede son başvuru günü 31 Ekim 2018 olarak belirlenirken, başvuru gerçekleştirildikten sonra ödenmesi gereken bedel de 31 Aralık 2018’e kadar yatırılabilecek.

YÜZDE 3’LÜK KISMINI YATIRACAK

İmar barışı için verilecek Yapı Kayıt Belgesi bedeli, arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden konutlarda yüzde 3, ticari yapılarda yüzde 5 olarak hesaplanacak. Arsa emlak değeri, belediyelerden öğrenilecek.

Yapıların maliyetini hesaplamak için de tarımsal amaçlı basit binalar için metrekareye 200 lira, 1-2 katlı binalar ve basit sanayi yapıları için metrekareye 600 lira, 3-7 katlı binalar ve entegre sanayi yapıları için metrekareye 1.000 lira, 8 ve daha yüksek katlı binalar için metrekareye 1.600 lira, lüks binalar, villa, alışveriş kompleksi, hastane gibi yapılar için de metrekare başına 2 bin lira, güneş enerjisi santrallerinde (GES) megavat başına 100 bin lira değer alınacak.

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Imar BarışıSon DakikaHaberYapı Kayıt Bedeli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Soğan ve Patates Fiyatları Hakkında Başbakan'dan Son Dakika Açıklaması Geldi
Soğan ve Patates Fiyatları Hakkında Başbakan'dan Son Dakika Açıklaması Geldi
Seçim Sonrası O Ürünlere Yüzde 50 Zam Gelecek
Seçim Sonrası O Ürünlere Yüzde 50 Zam Gelecek
Bakan Ağbal: Türkiye Ekonomisi Her Bakımdan Güçlü 
Bakan Ağbal: Türkiye Ekonomisi Her Bakımdan Güçlü 

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim