İmar Barışında Ödemeler Başladı (Ödeme Nasıl Olacak , Yapı Kayıt Bedeli Nasıl Hesaplanır?)

Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren destek ödemeleri başladı.

Edinilen son dakika bilgilerine göre İmar Barışı için ödemeler başladığı, başvurusunu tamamlayanların kayıt sırasında verilen başvuru numarası ile Ziraat Bankası’na ödeme yapabileceğine yer verildi. Türkiye genelinde bulunan 13 milyon konutun imar ve iskan sorununu çözmesi hedeflenen ve ‘imar barışı’ olarak bilinen ‘Yapı Kayıt Belgesi’ne başvurular 12 günde 500 bini geçerken, imar barışı için başvurular da başladı.

Vatan Gazetesi'nde bugün yayımlanan haberde, İmar Barışı düzenlemesine kısa süre içinde yüz binerce vatandaş tarafından büyük ilgi gösterilirken, başvurularını e-devlet sistemi üzerinden tamamlayanlar ‘taahhuka bağlan’ sekmesi üzerinden ödeme miktarlarını görebilecekler. Şu anda Ziraat Bankası ödeme almaya hazır durumda. Başvuru esnasında verilen ‘Başvuru numarası’ ile fatura öder gibi bedeli yatırmak yeterli olacak. Düzenlemede son başvuru günü 31 Ekim 2018 olarak belirlenirken, başvuru gerçekleştirildikten sonra ödenmesi gereken bedel de 31 Aralık 2018’e kadar yatırılabilecek.

YÜZDE 3’LÜK KISMINI YATIRACAK

İmar barışı için verilecek Yapı Kayıt Belgesi bedeli, arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden konutlarda yüzde 3, ticari yapılarda yüzde 5 olarak hesaplanacak. Arsa emlak değeri, belediyelerden öğrenilecek.

Yapıların maliyetini hesaplamak için de tarımsal amaçlı basit binalar için metrekareye 200 lira, 1-2 katlı binalar ve basit sanayi yapıları için metrekareye 600 lira, 3-7 katlı binalar ve entegre sanayi yapıları için metrekareye 1.000 lira, 8 ve daha yüksek katlı binalar için metrekareye 1.600 lira, lüks binalar, villa, alışveriş kompleksi, hastane gibi yapılar için de metrekare başına 2 bin lira, güneş enerjisi santrallerinde (GES) megavat başına 100 bin lira değer alınacak.

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