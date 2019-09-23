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İlkokul, Ortaokul Lise, Üniversite Öğrencilerine Nakit Yardım Yapılacak! VGM 2019-2020 Burs Başvuruları...

VGM burs başvurusu 2019 yılında da yoğun ilgi görüyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu nasıl yapılır? Vakıflar Genel Müdürlüğü ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine “Ortaöğrenim Bursu", üniversite öğrencilerine verilen “Yükseköğrenim Bursu" veriyor. 9 Eylül’de başlayan ortaöğrenim bursu başvuruları 9 Ekim’e kadar devam edecek. Yükseköğrenim bursu başvuruları 15 Eylül’de başladı. Detaylar haberimizde sizlerle.

İlkokul, Ortaokul Lise, Üniversite Öğrencilerine Nakit Yardım Yapılacak! VGM 2019-2020 Burs Başvuruları...

VGM burs başvurusu 2019 yılında da yoğun ilgi görüyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu nasıl yapılır? Vakıflar Genel Müdürlüğü ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine “Ortaöğrenim Bursu", üniversite öğrencilerine verilen “Yükseköğrenim Bursu" veriyor. 9 Eylül’de başlayan ortaöğrenim bursu başvuruları 9 Ekim’e kadar devam edecek. Yükseköğrenim bursu başvuruları 15 Eylül’de başladı. Detaylar haberimizde sizlerle.

23 Eylül 2019 Pazartesi 21:07
İlkokul, Ortaokul Lise, Üniversite Öğrencilerine Nakit Yardım Yapılacak! VGM 2019-2020 Burs Başvuruları...

VGM burs başvuruları araştırılan konular arasında yerini aldı. Vakıflar Gel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru şartları nedir? Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen “Ortaöğrenim Bursu" ve üniversite öğrencilerine verilen “Yükseköğrenim Bursu" başvuruları tüm hızıyla devam ediyor. Başvurularını tamamlayan adaylar arasından belirlenen öğrenciler burs almaya hak kazanacaklar.

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VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine “Ortaöğrenim Bursu", üniversite öğrencilerine verilen “Yükseköğrenim Bursu" veriyor. Ortaöğrenim bursu başvuruları 9 Eylül ve 9 Ekim tarihleri aralığında alınıyor.

Yükseköğrenim bursu başvuruları 15 Eylül’de başladı ve 30 Ekim tarihine kadar devam edecek.

VGM BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

2019 - 2020 eğitim yılı için aşağıdaki tarihler arasında www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden alınacaktır.

Geçtiğimiz eğitim dönemlerinde sosyal medyada ve internette Vakıflar Genel Müdürlüğü bursları ile ilgili yanlış haberler yapıldığı ve başvuru alma adı altında kişisel verilerin toplanması amacıyla sahte sayfa ve hesaplar yayınlandığı görülmüştür. Bu nedenle bu türden sahte haber, sayfa ve hesaplara itibar edilmemesi ve Genel Müdürlüğümüz bursları ile ilgili her türlü duyuru ve başvuru işlemlerinin www.vgm.gov.tr adresi üzerinden takip edilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim ve Yükseköğrenim Bursu, öncelikli olarak anne ve/veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilere verilmektedir.

Ortaöğrenim Bursu, Vakıflar Yönetmeliğinin; Yükseköğrenim Bursu ise Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda değerlendirilmektedir.

VGM BURSU NE KADAR?

Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 60,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 250,00 TL, Türkiye’deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 500,00 TL burs verilmektedir.

BURSLAR NE ZAMAN ÖDENİYOR?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları sonuçlar açıklandıktan sonra mümkün olan en kısa sürede ödenir. Burs kazanan öğrencilere tamamlamaları gereken belgeler, hesap numarası açtırma ve diğer işlemler ile ilgili olarak Bölge Müdürlüklerimiz tarafından bilgi verilecektir. İlk burs ödemesi Ekim ayından, ödeme yapılan aya kadar geriye dönük olarak yapılır.

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ilkokul ortaokul lise üniversite öğrencilerine nakit yardım yapılacak vgm 2019 2020 burs başvuruları
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