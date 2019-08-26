Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 23°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
0
ALTIN
286.052
DOLAR
5.8036
STERLIN
7.1165
EURO
6.4497
TÜLOMSAŞ Sürekli İşçi Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
Anadolu Üniversitesi Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
67 bin memur alınacak! İşte Alım yapılacak yerler...
PTT'den personel alım açıklaması! KPSS şartsız binlerce personel alınacak
KPSS 55 Puanla İtfaiye Eri Alınıyor! İşte Başvuru Şartları!

İlköğretim öğrencisinin sadece kıyafet masrafı en az 500 lira

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, geçen yılla kıyaslandığında öğrencilerin okul masraflarında yüzde 30’luk bir artış gözlemlendiğini açıkladı.

İlköğretim öğrencisinin sadece kıyafet masrafı en az 500 lira

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, geçen yılla kıyaslandığında öğrencilerin okul masraflarında yüzde 30’luk bir artış gözlemlendiğini açıkladı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 22:27
İlköğretim öğrencisinin sadece kıyafet masrafı en az 500 lira

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, geçen yılla kıyaslandığında öğrencilerin okul masraflarında yüzde 30’luk bir artış gözlemlendiğini açıkladı.

Okul ihtiyaçları için yapılan harcamaların kaliteye ve semte göre değiştiğini söyleyen Palandöken, “İlköğretim öğrencisinin sadece kıyafet masrafı olarak iki adet gömlek, iki süveter, iki yelek ve iki pantolon ile bir çift ayakkabı en az 500 lira olarak belirlenirken, bu fiyatlar ürünün kalitesine ve semte göre bin 500 ile 2 bin TL arasında farklılık gösterebiliyor” dedi.

Palandöken, bunun yanına ulaşım giderleri, yemek v.b. gibi harcamaların da ekleneceğini dile getirdi.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 26.08.2019 22:29
Anahtar Kelimeler:
ilköğretim öğrencisinin kıyafet masrafı az 500 lira
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sigaraya bir zam daha mı geliyor ? Sosyal medyayı karıştıran iddia
Sigaraya bir zam daha mı geliyor ? Sosyal medyayı karıştıran iddia
Milyonlarca emekliye müjde! 480 TL zam yolda...
Milyonlarca emekliye müjde! 480 TL zam yolda...
İstifa edip kıdem tazminatı almak isteyenler dikkat! Kritik tarih 8 Eylül 1999
İstifa edip kıdem tazminatı almak isteyenler dikkat! Kritik tarih 8 Eylül 1999

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim