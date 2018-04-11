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İlk Rakamlar Belli Oldu: Emekliye Farklı Zam Kapıda

Milyonlarca emeklinin, Temmuz 2018 dönemi zammı için bekleyişi devam ediyor. Bekleyiş sürerken emekliler, enflasyon verilerini de takip ediyor. İlk 3 aylık enflasyon verilerinin belli olması ile Temmuz'da farklı zam öngörüsü güçlendi.

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İlk Rakamlar Belli Oldu: Emekliye Farklı Zam Kapıda

Milyonlarca emeklinin, Temmuz 2018 dönemi zammı için bekleyişi devam ediyor. Bekleyiş sürerken emekliler, enflasyon verilerini de takip ediyor. İlk 3 aylık enflasyon verilerinin belli olması ile Temmuz'da farklı zam öngörüsü güçlendi.

11 Nisan 2018 Çarşamba 07:24
İlk Rakamlar Belli Oldu: Emekliye Farklı Zam Kapıda

Temmuz dönemi zammı için emeklilerin bekleyişi devam ediyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarına gelecek zam oranını, memur emeklileri ise toplu sözleşmede belirtilen ücrete ek olarak enflasyon farkı alıp almayacağını öğrenmek için enflasyon verilerini her ay merakla takip ediyor.

Hem zam oranı hem fark için ilk 6 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri belirleyici faktör olacak. İlk 3 ayın enflasyon verileri, geçtiğimiz gün açıklanan Mart ayı TÜFE oranları ile birlikte belli oldu. Ocak- Mart döneminde enflasyon yüzde 2.77 olarak gerçekleşti. Bu veri ışığında uzmanlar; ilk 6 aylık enflasyonun, dolayısıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammının, toplu sözleşmede belirtilen yüzde 4'lük seviyeyi aşabileceği, en yüksek ise yüzde 5 seviyesinde olabileceği tahmininde bulunuyor.

Uzmanlar bu durumda memur emeklilerinin de enflasyon farkıyla birlikte ikinci bir zam elde edeceğini belirtiyor. Memur emeklilerinin Temmuz döneminde yüzde 3.5'lik toplu sözleşme zammına ek olarak fark alması için 6 aylık enflasyonun yüzde 4'ü aşması gerekmektedir.

TAHMİNİ ZAM MİKTARI

Ekonomi uzmanlarının enflasyon konusundaki bu tahminlerinin gerçekleşmesi durumunda memur emeklileri, enflasyon farkı alabilecek. Eğer ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4.5 seviyesinde gerçekleşirse, memur emeklilerine yüzde 3.5'lük zamma ilaveten yüzde 0.5'lik enflasyon farkı yansıtılacak. 6 aylık enflasyonun yüzde 5 olarak gerçekleşmesi halinde ise memur emeklilerine yüzde 1'lik enflasyon farkı çıkacak. Bu durumda memur emeklilerinin Temmuz dönemi zammı yüzde 3.5 seviyesinden yüzde 4.5 seviyesine yükselebilecek.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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Son Güncelleme: 11.04.2018 07:40
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