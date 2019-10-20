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İlk Kez İşe Girenin Giderleri Devletten!

İlk kez işe başlayacak 400 bine yakın kişinin tüm sigorta ve vergi giderlerini devlet üstlenecek. İstihdama destek teşvikleri 2020'de devam edecek. Sigorta primi ve vergi desteklerinden yaklaşık 2 milyonun üzerinde işyeri, milyonlarca çalışan yararlanacak.

İlk Kez İşe Girenin Giderleri Devletten!

İlk kez işe başlayacak 400 bine yakın kişinin tüm sigorta ve vergi giderlerini devlet üstlenecek. İstihdama destek teşvikleri 2020'de devam edecek. Sigorta primi ve vergi desteklerinden yaklaşık 2 milyonun üzerinde işyeri, milyonlarca çalışan yararlanacak.

20 Ekim 2019 Pazar 18:46
İlk Kez İşe Girenin Giderleri Devletten!

İlk kez işe başlayacak 400 bine yakın kişinin tüm sigorta ve vergi giderlerini devlet üstlenecek. İstihdama destek teşvikleri 2020'de devam edecek. Sigorta primi ve vergi desteklerinden yaklaşık 2 milyonun üzerinde işyeri, milyonlarca çalışan yararlanacak.

İstihdama destek teşvikleri 2020'de devam edecek. Sigorta primi ve vergi desteklerinden yaklaşık 2 milyonun üzerinde işyeri, milyonlarca çalışan yararlanacak. Hükümet, bu yıl 9.6 milyon sigortalıya 12 milyar liraya yakın asgari ücret desteği verirken, gelecek yıl da işe ilk kez alınacak 400 bine yakın kişinin tüm sigorta ve vergi giderlerini devlet üstlenecek. İlk kez işe başlayacak kişilerin işverene maliyeti minimize edilecek.

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