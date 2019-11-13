‘İlk İşim Girişim’ 2019 Yarışmasının Kazananları Belli Oldu!

İnovatif, topluma faydalı ve aynı zamanda ticarileşme potansiyeli yüksek olan iş fikirlerine destek olmak amacıyla Yıldız Teknik Üniversitesi, Çalık Holding, Yıldız Teknopark ve Yıldız Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) iş birliğiyle gerçekleştirilen ‘İlk İşim Girişim’ yarışmasının kazananları belli oldu. Su Bazlı Yol Şerit Boyası projesiyle Mehmet Emin Kaçar ‘Yeni Fikirler’ kategorisinin, Kenevir Sütü Üretimi ve Kenevir Sütünden Fermente Ürünler Üretilmesi projesiyle Emine Yılmaz ‘Yeni Girişimler’ kategorisinin kazananı oldu.

Ülke çapında girişimcilik kültürünün benimsenerek vizyoner genç girişimcilerin uluslararası pazarlara girmelerini hedefleyen yarışmanın finalistleri, jüri önünde gerçekleştirdikleri sunumlarla projelerini anlattı.

Yeni Girişimler ve Yeni Fikirler Ödüllendirildi

İlk İşim Girişim Yarışması 2019’un kazananları iki ayrı kategoride farklı ödüllerin sahibi oldu. ‘Yeni Fikirler’ kategorisinde Su Bazlı Yol Şerit Boyası projesiyle Mehmet Emin Kaçar birinci olurken, Patlayıcılarla Uzaktan Mücadele Aparatı projesiyle Hazar Doğanlar ikinci ve Yenilenebilir Enerji projesiyle Muhammet Suna ve Triskelion projesiyle Ayşe Şeyda Gürsoy üçüncü sırada yer aldı. İlk üç dereceye girenlere, para ödülünün yanı sıra Yıldız Ön Kuluçka Merkezi’nde altı ay boyunca ücretsiz ofis imkânı sunulacak.

‘Yeni Girişimler’ kategorisinde başarı göstererek dereceye giren yarışmacılar arasında Kenevir Sütü Üretimi ve Kenevir Sütünden Fermente Ürünler Üretilmesi projesiyle Emine Yılmaz birinci olurken, ikinciliği Atık Su ve Mikro Alglerden Biyodizel Üretimi projesiyle Selen Şanal ve Honey Pull projesiyle Hakan Aktan ve Erdem Çakırca üçüncülüğü kazandı. Bu kategoride dereceye giren tüm adaylar para ödülüne ek olarak Yıldız Kuluçka’da kapalı, açık ve sanal ofis olanaklarına sahip olacaklar.

“Girişimcilik Ekosistemini Destekliyoruz”

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin beşincisi düzenlenen ve sürdürülebilir hale gelen ödül töreniyle ilgili yaptığı konuşmasında, üniversite-özel sektör iş birliğinin önemine dikkat çekerek, toplumun tüm paydaşlarının milli hedeflerimizi maksimize etmek için çalışmaya devam etmesi gerektiğini söyledi. Şahin, “Bir ülkenin girişimci sayısı ne kadar çoksa ülkenin gelişmişlik düzeyi de o kadar fazladır. Hatta gelişmek için dışarıdan girişimci alan ülkeler de var. Başarılı olmuş büyük işler girişim hikâyelerinden çıkıyor. Üniversite ve özel sektör temsilcileri üzerine düşen ödevi doğru yapmalı. Eğitim sadece üniversitenin işi değil, özel sektör öğrenciye zamanında ulaşmalı. Sosyal konuları araştırdığımız Sosyopark, sanatsal çalışmalar yürüttüğümüz Satpark ve teknoparkımızla ülkemizin girişimcilik ekosistemine destek oluyoruz.” dedi.

Çalık Holding Bankacılık Grup Başkanı Galip Tözge, “İlk İşim Girişim yarışmamıza gösterilen ilgi ve katılım her geçen yıl artıyor. Genç kardeşlerimizin girişimcilik heyecanı gerçekten mutluluk ve umut verici. Biz grup olarak Türkiye'nin üreten ve değer yaratan, rekabet edebilen bir ülke olma yolundaki dönüşümünü hızlandırmak için girişimciliğin çok önemli bir rol oynadığına inanıyoruz. Bu ekosistemi oluşturmak, büyütmek için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirme konusunda kararlıyız.” ifadelerini kullandı.

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