İkinci el otomobil almanın püf noktaları

İkinci el otomobil pazarında işlem hacmi son yılların en yüksek seviyesinde devam ediyor. Sıfır fiyatlarının dolar kuruyla birlikte zirve yapması birinci yılını aşmışken, talep artık 8 yaşına gelmiş ikinci el otomobillere kadar ilerledi. Geçtiğimiz yıllarda düşük kilometreli ve hatasız fırsatlara odaklanan ikinci el otomobil pazarında artık model yaşı 8 ve küçük kusurlu fırsatlar büyük ilgi görüyor. İşte bu otomobillerde fırsat yakalamanın püf noktaları…

MARKAYA DİKKAT EDİN



İkinci el piyasasının 8 yaşına yöneldiği günlerde bu otomobillerden para kazanabilmenin ilk püf noktası, otomobilin markasıdır. Kalitesiyle ün yapmış markalar yaşlı da olsalar, küçük kusurları da olsa size paranızın korunması konusunda önemli fırsatlar sunar. İkinci el pazarının yükseldiği dönemde ise paranızı koruyacağınız gibi dayanıklılığı ile ün yapmış bir markanın temiz bir ikinci el modeli 8 yaşından büyük olsa da size para kazandırabilir.

“MODEL İSMİ” SATIŞ İÇİN ANAHTAR MESAJDIR



Her markanın ikinci elde öne çıkan, sürekli tercih gören bir model ismi vardır. Yaş olarak yüksek bir otomobil alırken model ismi, satışınızı kolaylaştıracak önemli bir unsurdur. Burada işin püf noktası, modelin tutulan yıllarından otomobil seçmektir. Model isimleri aynı kalsa da otomobil yüzleri yıldan yıla makyaj görür. Bu makyaj gören yüzlerden bazıları ikinci elde her zaman tercih sebebi olmuştur. Bu yüzden iyi bir fırsat için model yüzü tutulan bir tercihe yönelmek doğru olacaktır.

REFERANSLI OTOMOBİLLER TERCİH EDİN



İkinci el otomobil alırken en önemli hususlardan biri de referanslı tercihlerdir. Bir otomobili kullanan kişinin temiz kullanma alışkanlığı, mesleki olarak kullanma düzeni ve otomobil kullanımına şahit olmanız önemli bir karar noktasıdır. Özellikle 8 yaşını aşmış bir otomobilde püf nokta, satın alan kişinin kullanım amacını iyice teyit etmektir. Kullanım amacı konusunda araştırma yaparken çok dikkatli olmakta ayrıca fayda vardır. Kötü niyetli satışların çoğu, burada yalan yanlış bilgi vererek alıcıyı dolandırmaya çalışır. Doğru şekilde alınmış bilgiyle satın alınacak 8 yaşındaki bir otomobil de dolandırıcılara maruz kalmadığınız zaman size sorunsuz bir kullanım sağlayabilir. Satma pozisyonuna geldiğinizde de referanslı alım sizin için önemli bir avantaj olacaktır.

ANKARA-İSTANBUL FARKI



Satın alımlarda bir otomobilin kullanıldığı bölgeye de dikkat etmenizde fayda olacaktır. Otomobilin 8 yaşını geçtiği noktada kullanım yapan kişi kadar otomobilin kullanıldığı bölge de önemlidir. Daha önce Ankara ikinci el otomobil pazarını gezerken belirttiğimiz gibi; bölgenin genel hava durumu, bölgenin yollarında uygulanan hız sınırlamaları ve önemli lokasyonların birbirlerine uzaklığı otomobilin kullanımına mutlaka etki edecektir. Burada Ankara otomobillerini önde tutarken, işin püf noktası benzer illeri gözden kaçırmamanız gerektiğidir. Sadece Ankara pazarında yapacağınız fırsat arayışı seçeneklerinizi fazlasıyla sınırlandıracaktır.

GARAJDAN, ESNAFTAN, DOKTORDAN…



Satışta söylediğimiz gibi bir aracı alırken fırsat yakalamak için otomobilin hikâyesine dikkat etmek önemlidir. Sonuçta sizin de dahil olacağınız hikâyenin öncesinin güzel yazılmış olması önemlidir. Burada püf nokta, bu hikâyenin detaylarına dikkat edilirken tercihin çok sınırlı tutulmamasıdır. “Doktordan” ve “bayandan” gibi ilanlar kadar esnaftan verilen ilanlar da hem fırsat hem de değerlendirme açısından kıymetlidir. En iyi değerlendirmeyi yapabilmek için bir otomobilin birçok seçeneğini kontrol etmeniz hesaplama yapmayı kolaylaştırır. Bireysel ilanlarda yapacağınız araştırmanın esnaftan satın alacağınız bir otomobille sonuçlanmasında bir sakınca yoktur, yeter ki otomobil piyasasına göre avantajlı bir fiyatta olsun. Bu arada ikinci el otomobil satışında önemli bir hareketliliğin esnaftan esnafa olduğunu da belirtelim. Esnaf, avantajlı fiyatı bireysel satıcı yerine esnafta bulursa bu fırsatı kaçırmaz, bu alışkanlık bireysel alıcılar için de faydalı olabilir.

AKSİYONA HIZLI GEÇMEK ÖNEMLİDİR



İkinci el satın almak noktasında hem esnaf hem de bireysel ihtiyaç sahipleri çok aktiftir. Satım yapma noktasında ne kadar sakin olmak gerekiyorsa, satın alma ise tam tersi aktif olmayı gerektirir. Bilgileri hızlıca karşılaştırma sonrası atılacak adımların hızlı ve dikkatlice yapılması avantajlı bir alımı getirecektir.

NAKİT ÖNE ÇIKARIR



İkinci el satın alımlarında nakit bulundurmak sizi alımlarda öne çıkaracak bir unsurdur. Alım yapacağınız otomobili belirlediğinizde ödemeyi yapmak için nakit bulmaya zaman harcamayacak oluşunuz karar vermenizi kolaylaştırırken, satın almada pazarlık gücünüz artacaktır.

İYİ BİR ARAŞTIRMACI OLUN



Satın alma öncesi iyi bir araştırma yapmak önemlidir. İkinci el sitelerinde düzenli yapacağınız araştırmalar, açık oto pazarlarından alacağınız bilgiler iyi bir fırsat için önemlidir. Burada fırsat bulmanın tüyosu sakin olmak, düzenli araştırma yapmak ve hızlı karar vermektir.

ALIŞKANLIKLARINIZI GÖZETİN AMA ÖNE ÇIKARMAYIN



Çok sayıda otomobil kullanıcısı bazı marka ve modeller konusunda sürekli tercih sahibidirler. Yeni bir otomobil alırken, bunu gözeterek marka tercihini değiştirmeden sadece model yükseltirler. İkinci el ararken en başta marka ve model konusunda karar vermede sıkıntı yoktur ama fırsatı bulduktan sonra bu model konusunda ısrarınızı önde tutmanız size pazarlıkta avantaj kaybettirecektir. Daldan dala geçiş yapabilecek tutumda ve nakit kabiliyeti yüksek bir alıcının avantaj bulması çok daha kolay olacaktır.

BANKA HAVALESİ İLE ÖDEME YAPIN



İkinci el satışında ödemelerin elden yapılma alışkanlığı pazarlık yapma konusunda ne kadar avantaj getirse de yapılan satın almada ödemelerinizi banka kanalıyla yapmanız alım sonrası sizin için daha avantajlı olacaktır. İkinci el otomobille alakalı size verilen bilgilerin doğru olmadığının çıkması durumunda yaptığınız ödemeyi gösterebilmenizin en kolay yolu banka kayıtlarıdır. Bu yolla yapacağınız ödemelerin ruhsat sahibi kişinin adına yapmanız daha sonraki uyuşmazlıklarda sizin için önemli bir belge ortaya koyacaktır.

KAZALI ARABA ALIRKEN BUNLARA DİKKAT EDİN



8 yaşını geçmiş; İstanbul, Ankara ve Bursa gibi illerde kullanılmış otomobilin küçük kazalardan kurtulma ihtimali düşüktür. Bu tip otomobillerde işin püf noktası hasarsız otomobil bulmak değil, küçük hasara neden olan kaza fotoğrafları, tutanakları dosyalanmış otomobil bulmaktır. Her kaza otomobilin değerini mutlak şekilde düşürecektir. Kazaların boyutları ve yapıldığı servislerin kalitesi ikinci el alımlarınızda göz önünde tutmanız gereken kısımdır. Yapılan kazanın boyutu için de en iyi alacağınız önlem ise kaza tutanaklarını ve daha önemlisi fotoğraflarını görmeniz olacaktır. Aracın kayıtlarında çıkan kaza fiyat tutanaklarından çok kazanın detay bilgileri size satın alma kararında daha önemli mesaj verecektir. Ayrıca satın almaya karar verdiğinizde, bu dosyayı almayı unutmayın. İkinci el otomobil kullanımınız sonrası yapacağınız olası bir satış kararında bu dosya sizin için de avantaj olacaktır.

EKSPERTİZ ÖNEMLİ AMA EN ÖNEMLİSİ SİZİN GÖZÜNÜZ



İkinci el otomobil satın alırken ekspertiz raporlarına dayanmak büyük rahatlıktır. Burada kaçırılabilecek püf nokta sizin gözünüzdür. Sizin otomobil hakkında kendi gözünüzle yapacağınız değerlendirme, Türkiye’nin en iyi ekspertizinden daha kıymetlidir. Otomobilden biraz anlamanız, aracın duruşundan ne kadar kullanıldığını kestirmeniz, kapı aralarının orantısızlığından yapılan tamirat kalitesini hissetmeniz ve en önemlisi alınacak otomobilin size güzel gelmesi önemlidir. Bu noktada sizin vereceğiniz karar, alım keyfinizi artırırken alım sonrası iyi bir kullanım sürecinin de başlangıcı olacaktır.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Kaynak; Güneş