İki Şirket Anlaşamadı: 2 Bin Taşeron İşçi İşsiz Kaldı

2 bin işçiye kötü haber geldi. Termik santral inşaatında çalışmakta olan 2 bin taşeron işçi işten atıldı.

Manisa’nın Soma ilçesinde yapımı devam eden Soma Kolin Termik Santral inşaat bölgesinde çalışmakta olan 2 bin taşeron işçi işinden oldu. İşten atmanın Efor Endüstriyel isimli taşeron şirketle Kolin arasında yaşanan anlaşmazlıktan dolayı çıktığı öğrenildi.

Evrensel'de yer alan haberre göre işten çıkarılan işçilere, işten atma nedenine ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.

Kıdem tazminatı, ücret alacakları ve fazla mesaileri de ödenmeyen işçilere 2-3 gün içerisinde açıklama yapılacağı öğrenildi.

İşten atılmalarına karşın şantiyeyi terk etmeyen işçiler, hakları ödenene kadar bekleyişlerini sürdüreceklerini söyledi. Taşeron şirketin ise şantiyedeki malzemeleri toplayarak bölgeden kaçar gibi gittiği öğrenildi.

O İNŞAAT İŞ CİNAYETLERİ İLE GÜNDEMDEYDİ

Yapımına 2016’da başlanan termik santral inşaatı geçtiğimiz dönemde art arda gelen iş kazası haberleri ile gündeme gelmişti.

26 Ocak 2018 tarihinde şantiyede 2 işçinin üzerine, forkliftle taşınan iskele ve kurmakta kullanılan demir profiller devrilmişti. Olayda 1 işçi yaşamını yitirirken, 1 işçi de yaralanmış, daha sonra ise 06 Kasım 2017’de de 18 yaşındaki Mehmet Doğru, yaklaşık 15 metre yükseklikten düşerek olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Daha sonra ise 1 Ağustos 2017’de Yasin Adsiz isimli bir işçi, tribüne iskele kurmak istediği sırada yüksekten düşerek hayatını kaybetti.

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