'İki Kişi Yemeğe 150 Lira Veriyor, Patatese 10 Lira Vermiş, Bir Şey Olmaz'

Yazan: "Bugünlerde tarladan çıkış fiyatı 1.50 ile 1.70 TL arasında, çiftçi 4 sene zarar etti. Milletimiz çok şey yapmasın, pahalı değil buradan çıkış fiyatı. 3 kilo patates alacak, bu kadar abartmalarına gerek yok, bize çiftçi de lazım. Çok pahalı değil, 5 yıl tarlada kalmış, üretici para kazanamamış, gidiyor iki kişi 150 lira para veriyor yemeğe iki kiloya 10 lira veriyor hiç bir şey olmaz. Bu sene ekin biraz az, hava şartlarından dolayı geçen yıl ki üretim olmadı. Geçen yıl 6 ton alıyorduk, yarı yarıya düşük alıyoruz. Türkiye çok büyük bu ayar tutturulamıyor. Bugün için 3 kilogram patates fiyatı normaldir, daha pahalısına almasınlar.

Suriye'den Patates İthali

Her şeyi Türk malı yesinler, Suriye'den ithal edilen çok cuzi bir rakam, Sn. Bakanımız 4-5 ton olduğunu söyledi. Tüm Türkiye'de Urfa'da, Mardin'de dahi patates yetişiyor. Suriye'den gelen patatesin fiyata etkisi yok, bugün çok bölgede patates çıkıyor. Bursa, Afyonkarahisar, Tokat, Yozgat, Şanlıurfa, Mardin çok yerlerde patates hasadı başladı. Bundan sonra biraz daha düşer, tarladaki fiyatı 1 lira oldu. Çiftçimizde 5 yılda az boza alsın, halkımızda çok görmesin." dedi.

KPSSCAFE- ANKARA