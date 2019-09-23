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İki bin firma sanal yolla eleman arayacak

Hükümet, 12 milyon gence iş hayatında fırsat kapısı açmak için bir önemli adım daha atıyor. İlki mayısta Mersin'de gerçekleştirilen "sanal istihdam fuarı" tüm Türkiye'ye yayılacak.

İki bin firma sanal yolla eleman arayacak

Hükümet, 12 milyon gence iş hayatında fırsat kapısı açmak için bir önemli adım daha atıyor. İlki mayısta Mersin'de gerçekleştirilen "sanal istihdam fuarı" tüm Türkiye'ye yayılacak.

23 Eylül 2019 Pazartesi 20:48
İki bin firma sanal yolla eleman arayacak

İki bin firma sanal yolla eleman arayacak. Gençler, 25-26 Eylül tarihinde Türkiye genelinde en çok işe yerleştirme yapan firmaların katılım sağlayacağı sanal istihdam fuar üzerinden iş dünyası ile buluşacak, katılımcı firmalar ile yazılı veya görüntülü olarak görüşebilecek ve online olarak CV'lerini bırakabilecek. Türkiye genelinde 2 bine yakın firma da sanal fuar üzerinden ihtiyaçlarına uygun aday taraması yaparak aradıkları personeli hızlı bir şekilde bulacak. Fuara 100 bine yakın katılım bekleniyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sanal fuarın işverenlere farklı coğrafi bölgelerden çok sayıda nitelikli iş gücüne ve geniş bir aday havuzuna daha kolay erişim imkânı sağlayacağını belirtti. İlki mayısta yapılan fuarla bir aylık sürede farklı illerden binlerce gençlik bir aday havuzu yaratıldı.

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iki bin firma sanal yolla eleman arayacak
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