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İhracatın Yükselen Yıldızı Kozmetik

Tüketicinin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda Türkiye’de kozmetik yurtiçi pazar hacmi, 10 milyar TL’ye ulaştı. Türk Kozmetik sektörü, 190’ın üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştirerek son 10 yılda yüzde 170 oranında artış gösterdi. Yılda ortalama yüzde 7,14 büyüme gösteren kozmetik sektörü ihracatında, Irak 250 milyon TL ile ilk sırada yer alıyor.

İhracatın Yükselen Yıldızı Kozmetik

Tüketicinin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda Türkiye’de kozmetik yurtiçi pazar hacmi, 10 milyar TL’ye ulaştı. Türk Kozmetik sektörü, 190’ın üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştirerek son 10 yılda yüzde 170 oranında artış gösterdi. Yılda ortalama yüzde 7,14 büyüme gösteren kozmetik sektörü ihracatında, Irak 250 milyon TL ile ilk sırada yer alıyor.

18 Ekim 2019 Cuma 09:19
İhracatın Yükselen Yıldızı Kozmetik

Bunu takip eden ülkeler arasında İran,  Rusya, Fransa, Suudi Arabistan, ABD, Birleşik Krallık geliyor. Bu kapsamda Kozmetik Üretici ve Araştırmacıları Derneği, 7-9 Kasım tarihleri arasında, Türkiye’de ilk ve tek olan temalı “Geleneksel Uluslararası Kozmetik Kongresi” ni düzenleyecek.

YENİ GELİŞMELERİN YER ALDIĞI İNOVASYON ALANLARI OLACAK

Gelişen biyoteknolojik yöntemlerin endüstriyel kozmetik üretimi ile bütünleşmesi, daha az yan etki ve etken ile maksimum etki yaklaşımını gündeme getiriyor. Bu kapsamda 3’ncüsü düzenlenecek kongrenin bu yılki ana teması “Minimalist Kozmetik Yaklaşımı” olacak.

Kongreye, 10 farklı ülkeden konuşmacıların katılacağına dikkat çeken Kongre Başkanı Fuat Arslan, “Kongrede bir ilk olarak, firmaların kendi aralarında işbirliği ve güç birliği platformu oluşturabilmeleri için özel toplantı alanları oluşturulacak. Aynı zamanda akademik ve sektörel yeni çalışmaların ve ürünlerinin sergilendiği İnovasyon Alanı olacak” diye konuştu. Arslan, KÜAD olarak sektörün gelişimine katkı sağlamak amacıyla faaliyet gösterdiklerini ve farklı paydaşları bir araya getirerek yüzlerce katılımcı ve ziyaretçinin sektörde yer alan gelişmelerden haberdar olmasını sağladıklarına da dikkat çekti. Kongreye katılacak ülkeler arasında İngiltere, İtalya, Japonya, Taylan, Ukrayna, Portekiz, Hindistan ve İsrail yer alıyor. 

BİLİMSEL GELİŞMELER ELE ALINACAK

Kongrede, kozmetik dünyasındaki minimalist yaklaşımı destekleyen bilimsel gelişmeler, yenilikler ve yaklaşımlar ele alınacak. Kongrede formülasyon, teknoloji, paketleme, regülasyon, pazarlama ve çevresel etkileri derinlemesine incelenecek. Kongre süresince firmaların, uzmanlık alanlarından faydalanarak üniversiteler ile işbirliklerini de arttırmaları hedefleniyor.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

DHA

Anahtar Kelimeler:
ihracatın yükselen yıldızı kozmetik
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