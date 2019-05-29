İğneden İpliğe Zam

Sözcü'den Erdoğan'ın Süzer'in haberine göre, geçen yıl Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde oylarını artırabilmek için emeklilere biner lira bayram ikramiyesi veren iktidar, yüksek enflasyona rağmen bu yıl ikramiyede artış yapmayınca emekli büyük kayba uğradı.

Türkiye İstatistik Enstitüsü'nün (TÜİK) resmi verileri üzerinden yaptığımız hesaba göre, geçen yıl ikramiyelerin dağıtıldığı haziran ayından bu yıl nisan sonuna kadar geçen 10 ayda TL enflasyon karşısında yüzde 14.6 oranında eridi. Başka bir deyişle, geçen yıl bayramda dağıtılan bin liranın alım gücü bu yıl nisan sonunda 854 liraya düştü, yani ikramiyenin 146 lirası adeta buhar oldu. Enflasyon bu şekilde devam ederse 31 Mayıs'ta emekliye ödenen bin liranın alım gücü 840 liraya kadar düşecek. İktidar, başta CHP olmak üzere muhalefet partilerinin bayram ikramiyesine asgari ücret zammı kadar yani yüzde 26 zam yapılması yönündeki taleplerini de geri çevirince bayram ikramiyesindeki erime kaçınılmaz oldu.

TÜİK, temel bazı mal gruplarının ortalama fiyatlarını aylık bazda açıklıyor. Geçen yılın haziran fiyatlarıyla bu yıl en son açıklanan nisan fiyatları karşılaştırıldığında bin liranın alım gücünün birkaç ürün hariç hemen hemen tüm ürünlerde ciddi ölçüde düştüğü görülüyor. Geçen yıl haziran ayında ekmeğin kilo fiyatı 4.5 lirayken bu yıl nisan ayında 5.1 liraya yükseldi. Dolayısıyla emekliler bin liralık ikramiyesiyle geçen yıl haziranda 222 kilo (888.8 adet) ekmek alabilirken bu yıl en fazla 196 kilo (784 adet) ekmek alabilecek. Emekli 10 aylık dönemde 26 kilogram, yani 104 adet ekmeğini kaybetti.

İĞNEDEN İPLİĞE ZAM

Aynı şekilde haziran ile nisan arasındaki 10 ayda bulgurun kilosu 3.2 liradan 4 liraya, domates 3.4 liradan 6.7 liraya, patates 3.62 liradan 5.13 liraya fırladı. Geçen bayramda 267 litre süte karşılık gelen ikramiye bu yıl 248 litre süte ancak yetecek. Temel gıdanın dışında son 10 aylık dönemde ilacın ortalama fiyatı 11.8 liradan 17.5 liraya, elektriğin birim fiyatı 0.46 liradan 0.53 liraya, ortalama kira fiyatları 853 liradan 934 liraya, erkek ayakkabısı 155 liradan 178 liraya, kadın ayakkabısı 111 liradan 130 liraya, bayram çikolatasının fiyatı 35 liradan 43.5 liraya, bayram lokumunun fiyatı 11.2 liradan 13.2 liraya, bayram şekerinin fiyatı 28.3 liradan 29 liraya, ortalama uçak bileti fiyatları da 864 liradan bin 27 liraya yükseldi.

Sözcü