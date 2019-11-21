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İcradaki malı sahibi satabilecek

Yeni yargı paketiyle birlikte icralık olan mal varlıkları, artık sahibi tarafından satılabilecek.

İcradaki malı sahibi satabilecek

Yeni yargı paketiyle birlikte icralık olan mal varlıkları, artık sahibi tarafından satılabilecek.

21 Kasım 2019 Perşembe 08:35
İcradaki malı sahibi satabilecek
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Borçlarını ödeyemeyen kişiler, davacının talebi üzerine icralık olabiliyor. Yani kişinin borcu karşılığı evi, arsası, markası, ev eşyası ya da başka mal varlıkları icraya veriliyor. Mevcut durumda icra işini adliyelerdeki icra daireleri yürütüyor. Çıkılan icra ihaleleriyle de ürünler, neredeyse yarı fiyatına satışa sunuluyor, hatta bazen daha da düşük bir değere satılıyor. Şimdi çalışmaları süren yeni yargı paketiyle bu durumun değiştirilmesi gündemde.

Meclis'te dün gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, icra ile ilgili yüz binlerce vatandaşı ilgilendiren önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Gül, "Yeni paket ile ile hukuk yargılamalarıyla ilgili, noterlik, icralara yönelik borçlunun kendi malını satabilmesi gibi vatandaş lehine olan, yargılamayı hızlandıran düzenlemeler düşünülüyor" dedi. Bakan Gül, hukuk mahkemelerinde 4 milyonun üzerinde dosya bulunduğunu da belirtti. 

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icradaki malı sahibi satabilecek
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