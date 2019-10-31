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Hürriyet'te Flaş İstifa!

Doğan Grubu'ndan Demirören Holding'e satılan Hürriyet gazetesinde 'eve tebligat' yoluyla işten çıkarılan gazetecilerin ardından, gazetenin tepesinden de istifa haberi geldi. Genel Yayın Yönetmenliği koltuğunu Fikret Bila'dan devralan Vahap Munyar bugün görevinden istifa etti.

Hürriyet'te Flaş İstifa!

Doğan Grubu'ndan Demirören Holding'e satılan Hürriyet gazetesinde 'eve tebligat' yoluyla işten çıkarılan gazetecilerin ardından, gazetenin tepesinden de istifa haberi geldi. Genel Yayın Yönetmenliği koltuğunu Fikret Bila'dan devralan Vahap Munyar bugün görevinden istifa etti.

31 Ekim 2019 Perşembe 23:21
Hürriyet'te Flaş İstifa!

Hürriyet'te birçok kişinin işine son verilmesinin ardından gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar da görevinden ayrıldı.

Fikret Bila'dan 22 Mayıs 2018'de yayın yönetmenliği görevini devralan Munyar'ın, Hürriyet tarihinde ilk defa görülen eve tebligatla işten çıkarmalardan haberi olmadığı belirtilmişti.

Aynı zamanda Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nde (TGC) başkanvekili olarak görev yapan Munyar'ın istifasını Sputnik'in ulaştığı TGC Başkanı Turgay Olcayto da doğruladı.

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Anahtar Kelimeler:
hürriyet te flaş istifa
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