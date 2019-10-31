Hürriyet'te Flaş İstifa!

Hürriyet'te birçok kişinin işine son verilmesinin ardından gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar da görevinden ayrıldı.
Fikret Bila'dan 22 Mayıs 2018'de yayın yönetmenliği görevini devralan Munyar'ın, Hürriyet tarihinde ilk defa görülen eve tebligatla işten çıkarmalardan haberi olmadığı belirtilmişti.
Aynı zamanda Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nde (TGC) başkanvekili olarak görev yapan Munyar'ın istifasını Sputnik'in ulaştığı TGC Başkanı Turgay Olcayto da doğruladı.
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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA