Hükümetten memur ve emekliler için yeni zam teklifi

5. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmeleri sürüyor. Bu kapsamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı Ali Yalçın, akşam saatlerinde Bakanlıkta görüştü.



Bakan Selçuk, görüşmeye ilişkin bir fotoğrafı ve yeni zam teklifinin detaylarını sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştı.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, görüşmede, Kamu İşveren Heyeti adına 2020’de yüzde 4+4, 2021’de yüzde 3+3 zam ve enflasyon farklarını içeren yeni bir teklifte bulundu.

İLK TEKLİF YÜZDE 3,5+3'TÜ

Kamu İşveren Heyeti ile Kamu Görevliler Heyeti arasında 1 Ağustos'ta başlayan süreç kapsamında hükümet 16 Ağustos Cuma günü ilk zam teklifini açıklamıştı.

2020'nin ilk altı ayında yüzde 3,5, ikinci altı aynda yüzde 3, 2021'nin ilk altı ayında yüzde 3, ikinci altı ayında yüzde 2,5 zamdan oluşan bu teklif, memur konfederasyonlarınca kabul görmemişti.

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