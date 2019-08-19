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Hükümetten memur ve emekliler için yeni zam teklifi

Hükümet, milyonlarca memur ve memur emeklisi için yeni zam teklifini açıkladı. 2020 yılı için yüzde 4+4, 2021 yılı için yüzde 3+3 zam teklif edildi.

Hükümetten memur ve emekliler için yeni zam teklifi

Hükümet, milyonlarca memur ve memur emeklisi için yeni zam teklifini açıkladı. 2020 yılı için yüzde 4+4, 2021 yılı için yüzde 3+3 zam teklif edildi.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 08:43
Hükümetten memur ve emekliler için yeni zam teklifi

5. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmeleri sürüyor. Bu kapsamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı Ali Yalçın, akşam saatlerinde Bakanlıkta görüştü.

Bakan Selçuk, görüşmeye ilişkin bir fotoğrafı ve yeni zam teklifinin detaylarını sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, görüşmede, Kamu İşveren Heyeti adına 2020’de yüzde 4+4, 2021’de yüzde 3+3 zam ve enflasyon farklarını içeren yeni bir teklifte bulundu.

İLK TEKLİF YÜZDE 3,5+3'TÜ

Kamu İşveren Heyeti ile Kamu Görevliler Heyeti arasında 1 Ağustos'ta başlayan süreç kapsamında hükümet 16 Ağustos Cuma günü ilk zam teklifini açıklamıştı.

2020'nin ilk altı ayında yüzde 3,5, ikinci altı aynda yüzde 3, 2021'nin ilk altı ayında yüzde 3, ikinci altı ayında yüzde 2,5 zamdan oluşan bu teklif, memur konfederasyonlarınca kabul görmemişti.

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Son Güncelleme: 19.08.2019 08:45
Anahtar Kelimeler:
hükümetten memur emekliler yeni zam teklifi
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Nahit 2 gün önce

Zam değil resmen zamcık vermişler

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