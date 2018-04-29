Hükümetten Kafa Karıştıran Bedelli Askerlik Açıklaması

Bedelli askerlik ile ilgili AK Parti'den son günlerde ilginç açıklamalar geliyor.

Geçtiğimiz gün AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bedelli askerlik ile ilgili, seçim öncesi konuşmak doğru olmaz sözlerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından Başbakan Binali Yıldırım bedelli askerlik meselesine müsbet baktığını dile getirdi.

Başbakan'ın bu açıklaması bedelli askerlik bekleyen adayları sevindirirken önceki akşam üzen bir açıklama geldi. AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, katıldığı bir programda bedelli askerliğe değindi ve Başbakan'ın açıklamasını değerlendirdi. Mahir Ünal açıklamasında, NTV canlı yayınında bedelli askerlikle ilgili hükümetin gündeminde bir çalışmanın olmadığını dile getirdi.

Ünal açıklamasında şu ifadeleri kullandı: ''Dün Başbakanımıza bu konuda kişisel görüşünü sordu arkadaşlar. Başbakanımız da 'Bu konuda benim düşüncem müspet' dedi. Yani 'bizim gündemimizde bir düzenleme var bizim gündemimizde bir çalışma var' gibi bir ifade kullanmadı. Bizim gündemimizde böyle bir şey var mı? Bizim gündemimizde bedelli askerlikle ilgili düzenleme yok.''

BAŞBAKAN YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

Başbakan Binali Yıldırım, bedelli askerlik konusuna ilişkin sorulan soruya şu cevabı vermişti: "Profesyonel askerliğe geçtiğimiz için bu dikkate alınması gereken bir husus. Benim düşüncem bu."

PEKİ SİZ BU KONUDA NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ. yORUM KISMI AŞAĞIDA....

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