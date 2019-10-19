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Hükümetten esnafa kredi işverene prim müjdesi

İşletmeler ve istihdama verilen teşvikler 2020’de zirve yapacak. SGK’ya prim desteği ve teşvikler kapsamında 25.3 milyar aktarılacak. Esnaf kredilerinde ise geri ödeme süresi 4’ten 5 yıla çıkacak.

Hükümetten esnafa kredi işverene prim müjdesi

İşletmeler ve istihdama verilen teşvikler 2020’de zirve yapacak. SGK’ya prim desteği ve teşvikler kapsamında 25.3 milyar aktarılacak. Esnaf kredilerinde ise geri ödeme süresi 4’ten 5 yıla çıkacak.

19 Ekim 2019 Cumartesi 11:05
Hükümetten esnafa kredi işverene prim müjdesi

İşveren ve istihdama destek için başlatılan teşvikler 2020 yılında da devam edecek. Gelecek yıl da sigorta primi, vergiler, bölgesel istihdam, yatırım desteklerinden yaklaşık 2 milyonun üzerinde işyeri, milyonlarca çalışan yararlanacak. Sigorta prim desteği ve diğer teşvikler kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu'na 25.3 milyar lira aktarılacak.

25.3 MİLYAR LİRA
Hükümet, bu yıl 9.6 milyon sigortalıya 12 milyar liraya yakın asgari ücret desteği verirken, gelecek yıl da işe ilk kez işe alınacak 400 bine yakın kişinin tüm sigorta ve vergi giderlerini (asgari ücret üzerinden) devlet üstlenecek. Böylece ilk kez işe başlayacak kişilerin işverene maliyeti minimize edilecek. Reel kesime destekler için bütçeden 44.5 milyar lira kaynak ayrılırken, bunun 25.3 milyarlık bölümü sigorta prim desteği ve diğer teşvikler için SGK'ya aktarılacak. Bu yılın yüzde 12.9'luk işsizlik oranı ile kapatılması öngörülürken, gelecek yıl bu oranın yüzde 11.8'e düşmesi, 1 milyon 52 bin istihdam yaratılması hedefleniyor.

İlave istihdam kapsamında geçen yıl işletmeler yaklaşık 70 bin çalışanı için 221 milyon liralık teşvikten yararlandı. Yeni yılda da artı istihdam yaratacak işverenlere sigorta, vergi desteği sürecek, 18-25 yaş arası gençlerin maliyetini devlet karşılayacak. İşbaşı eğitim teşvikinden yararlanan işletme sayısı son iki yılda 10 bine yaklaşırken, 2020'de de bu uygulama sürecek.

Öte yandan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da, Antalya'nın Manavgat ilçesinde Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) tarafından düzenlenen istişare toplantısında esnafa kredi müjdesi verdi. 560 bin esnafın TESKOMB'tan kredi kullandığını aktaran Bakan Ruhsar Pekcan, "40 milyar TL kullanmış. Sadece bu sene 9 ayda 200 bin esnafımız 20 milyar kredi kullanmış" dedi.

KOMİSYON ORANI % 1'E İNECEK
Esnafın taleplerini de değerlendirdiklerini vurgulayan Bakan Pekcan, "Halkbankamız vasıtasıyla esnafın çektiği kredide ödeme sürelerini 4 yıldan 5 yıla çıkaracağız. 100 bin TL'ye olan kadar olan kredilerde yüzde 2 komisyon alınmayacak. 100 binin üzerindeki kredilerde de yüzde 2 oranı 1'e düşürülecek. Bizde sizden istihdam oluşturmanızı bekliyoruz. Her biriniz yanınıza en az bir eleman alacaksınız. Bunu takip edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

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