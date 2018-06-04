Hükümetten Emeklilere Bir Müjde Daha

Son dakika açıklaması geldi. Emeklilere hükümetten bir müjde daha geldi.

Seçim öncesi hükümetin müjdeleri art arda gelmeye devam ediyor. Bir basın toplantısı düzenleyen Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Yapacağımız düzenlemeyle polisimiz, öğretmenlerimiz, hemşirelerimiz, din görevlilerimiz ve idarecilerin emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkaracağız. Bu düzenlemeden, halihazırda bu görevlerden emekli olmuş vatandaşlarımız da yararlanacak" dedi.

Özetle 3600 ek göstergerge düzenlemesinden mevcut emekliler de faydalanacak.

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