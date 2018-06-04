Hükümetten Emeklilere Bir Müjde Daha

Son dakika açıklaması geldi. Emeklilere hükümetten bir müjde daha geldi.
Seçim öncesi hükümetin müjdeleri art arda gelmeye devam ediyor. Bir basın toplantısı düzenleyen Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Yapacağımız düzenlemeyle polisimiz, öğretmenlerimiz, hemşirelerimiz, din görevlilerimiz ve idarecilerin emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkaracağız. Bu düzenlemeden, halihazırda bu görevlerden emekli olmuş vatandaşlarımız da yararlanacak" dedi.
Özetle 3600 ek göstergerge düzenlemesinden mevcut emekliler de faydalanacak.
KPSSCAFE.COM.TR |ANKARA
Keşke birazda bazı bölümlere izin versenizde kadro açılsa ama yok maalesef gençlik komple işsiz yazık ya herkes kendi okuduğu bölümün mesleğini yapsa izin çıkmadığı sürece kadro açılmıyor KPSS te istediğin kadar hazırlan yok yani yok
az aliyolar biraz daha verin calisan 1600 -- evde yatan 4 bin maas
babam maden emeklisi 1600 maas
memur 4 bin emekli maas adaletmi bu simdi
Bu nasıl bir ayrımcılıktır arkadaş veriyorsan hepsine ver vermiyorsan hiç verme. Diğer memurlar memur değil mi
Kamu yönetimi mezunlarına iş versin devletimiz hiç mi alim olmaz ibf den arkadaş sesimizi duyuralim