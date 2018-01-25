Hükümetten Blokckchain ve Bitcoin Hakkında Kritik Uyarı

48'inci Dünya Ekonomik Forumu dolayısıyla Davos'a giden Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Bloomberg HT'nin canlı yayınına katılarak gündeme ilişkin konuları değerlendirdi.

Özel sektör yatırımlarının çok güçlü şekilde bu yıl realize edilmeye başlanacağının görüleceğini dile getiren Bakan Zeybekci, "Gerçekten yatırımı yapmak isteyen varsa, bizde çok enstrüman var. Bölgesel teşviklerin dışında ikinci bölge olsa da üçüncü bölge olsa da gerek görünen yerde en üst düzeyden teşviklerimizi veriyoruz." ifadeleri ile sözlerine başladı ve Cazibe Merkezleri Pogramı'nın 2 milyar liralık bütçesinin talep gelmesi halende 5 milyara kadar çıkabileceğine işaret etti. Bakan Zeybekçi sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Ama orada tabii ki haksız rekabet yapmamak için de 6'ncı bölge teşviklerimizin üzerine artı bazı şeyler ilave ederek 23 tane ilde, 23 tane ilin organize sanayi bölgelerinde yapılmak kaydıyla vermiş olduğumuz destekler var."

Çelik fiyatlarında son dönemlerde meydana gelen artış üzerine gümrük vergilerinin sıfırlandığını ve bunun da olumlu sonuçlarının alınmaya başlandığını söyleyen Bakan Zeybekci, böylece sanayicinin haksız maliyetlere katlanmasının önüne geçtiklerini dile getirdi ve sektörü haksız rekabetten korumak için hassas olduklarını da söyleyerek sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Türkiye'ye bazı ülkelerden sektörümüze zarar verebilecek girişlere de müsaade etmeyiz."

Kripto Para

Blokckchain ve Bitcoin'e yönelik görüşlerinin sorulması üzerine ise Bakan Zeybekci bazı uyarılarda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Blockchain ayrı bir şey hakikaten, bazı kurumlar, kuruluşlar, devletlerde bilgi işleme ve saklamayla ilgili artık çok farklı bir trend başladı ve yaşanıyor. Buna karşı durabilir misiniz? Hayır duramazsınız, bu bir şekilde realize edilecek. Ama Bitcoin'in dayandığı Blockchain hiç kimseye ait, arkasında hiçbir kurum ve kuruluş yok. Ama hiç kimseye ait tamamen sanal, arkasında hiç kimsenin olmadığı, sahibinin, sorumlusunun olmadığı bir değere, bir işleme dayalı bir para üretmek, bu mantığa uygun bir para üretmek, Bitcoin'i üretmek çok tehlikeli. Riskine bir kere kesinlikle dikkat etmek lazım, dikkate almak lazım. Hükümet olarak da buradan insanlarımızın kandırılmasına müsaade etmeyeceğiz ama maalesef tamahkarla sahtekar birbirini en hızlı bulan ikili oluyor. Böyle bir sıkıntımız da var orada. Ben bunu günümüzün global bir saadet zinciri olarak görüyorum hala. Bu lafı bilerek söylüyorum, biraz böyle belki dozu biraz fazla bir laf belki. Dikkat çekmek için söylüyorum bunu, vatandaşlarımız dikkatli olsunlar."

Kpsscafe.com.tr | Ankara