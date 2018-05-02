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Hükümetten 1000 TL Bayram İkramiyesi Hakkında Önemli Açıklama!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bayram ikramiyesine ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.

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Hükümetten 1000 TL Bayram İkramiyesi Hakkında Önemli Açıklama!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bayram ikramiyesine ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 14:48
Hükümetten 1000 TL Bayram İkramiyesi Hakkında Önemli Açıklama!

Sosyal medya üzerinden bazı emeklilerin bayram ikramiyesi alamayacağına yönelik çıkan haberlerin gerçekleri yansıtmadığını söyleyen Bakan Sarıeroğlu, toplumun büyük bir kesiminin 1000 TL'lik bayram ikramiyesinden faydalanacağını vurgulayarak, "Sosyal Güvenlik Kurumundan aylık alan SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er-erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı sahipleri, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri.

Bağ-Kur sigortalılarının 31 Mayıs 2018 öncesine ait prim borçları ve bu primlere ilişkin hizmet süreleri talep etmeleri halinde dondurulacak ve bu sürelere ilişkin prim borçlarının takibi yapılmayacak. Dondurulan hizmet süreleri istendiği takdirde gerek sigortalılar gerekse hak sahipleri tarafından canlandırılabilecek. Prim borcu olması sebebiyle sağlık yardımlarından yararlanamayan Bağ-Kur'lular, hizmetlerinin dondurulması talebinde bulunarak veya borçlarını yapılandırıp ilk taksiti ödeyerek sağlık yardımlarından yararlanmaya başlayacak. 18 ile 29 yaş aralığındaki gençlerimizin ilk defa Bağ-Kur kapsamına girmeleri halinde Bağ-Kur primleri 1 yıl boyunca devlet tarafından karşılanacak." dedi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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