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Hükümetin çalışanlara yeni zam teklifi belli oldu

Hükümet, kamu işçilerine yeni zam teklifini yaptı. 2019 ilk 6 ayı için seyyanen zam üstüne yüzde 7 artış önerdi. 2019 ikinci 6 ay zam teklifi yüzde 6 oldu. 2020 zam teklifi ise ocak ve temmuz aylarında yüzde 3 oranında artış şeklinde oldu

Hükümetin çalışanlara yeni zam teklifi belli oldu

Hükümet, kamu işçilerine yeni zam teklifini yaptı. 2019 ilk 6 ayı için seyyanen zam üstüne yüzde 7 artış önerdi. 2019 ikinci 6 ay zam teklifi yüzde 6 oldu. 2020 zam teklifi ise ocak ve temmuz aylarında yüzde 3 oranında artış şeklinde oldu

09 Ağustos 2019 Cuma 11:40
Hükümetin çalışanlara yeni zam teklifi belli oldu

Yaklaşık 200 bin kişiyi ilgilendiren, hükümet ile kamu işçilerini temsil eden Türk-İş arasında yürütülen görüşmelerde hükümetin yeni teklifi belli oldu. Buna göre hükümet kamu işçilerine ilk 6 ay için seyyanen zam üstüne yüzde 7 artış teklif etti.

2020 zam teklifi ocak ve temmuz ayları için yüzde 3 artış şeklinde oldu. Hükümetin ikinci 6 ay için zam teklifi yüzde 6 oldu.

Türk-İş ile hükümet arasında yapılan üçüncü görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, “Toplu iş sözleşmesi için hükümetle 3. görüşmeyi yaptık. Ancak taleplerimizi karşılayacak bir rakam bulamadık” demişti. Türk-İş Başkanı, hükümete “Bayramdan önce toplu sözleşmeyi anlaşmayla tamamlayalım” çağrısı yapmıştı.

TÜRK-İŞ NE TALEP EDİYOR?

Pazarlık masasında işçileri temsil eden Türk-İş, en düşük ücretlerin 3 bin 500 liraya yükseltilmesi, tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah talep etmişti.

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hükümetin çalışanlara yeni zam teklifi belli oldu
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