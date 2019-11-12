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Hükümet Düğmeye Bastı! İşçi, Memur, Öğrenci, Emekli Herkesi Kapsıyor!

Para biriktiren vatandaşa devlet katkısı geliyor! Çeyiz ve konut hesaplarının ardından, devlet destekli yeni hesap uygulamaları yolda.

Hükümet Düğmeye Bastı! İşçi, Memur, Öğrenci, Emekli Herkesi Kapsıyor!

Para biriktiren vatandaşa devlet katkısı geliyor! Çeyiz ve konut hesaplarının ardından, devlet destekli yeni hesap uygulamaları yolda.

12 Kasım 2019 Salı 09:25
Hükümet Düğmeye Bastı! İşçi, Memur, Öğrenci, Emekli Herkesi Kapsıyor!

2020 yılında uygulamaya geçirilmesi planlanan uygulamaya göre, araba, tatil, eğitim, dayanıklı tüketim, çocuk, sağlık gibi planladıkları harcamaları için para biriktiren vatandaşlara devlet de destek verecek. 

Daha kısa süreli harcamalar için tasarruf hesapları seçenekleri artırılırken, “öğretmen BES, hemşire BES” gibi uygulamalarla da emeklilik dönemi tasarruflarının artırılması amaçlanıyor.

KONUT VE ÇEYİZ İNCELENİYOR

Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre, 2020 yılı programına da giren düzenleme için yetkililer, konut ve çeyiz hesabındaki modellerin incelendiğini belirtiyor. Devlet katkılı konut hesabında, en az 36 ay birikim yapılması şartı bulunuyor. 

Devlet katkısı ise aşamalı olarak yükseliyor ve yüzde 25’e kadar çıkıyor. Benzer şekilde çeyiz hesabında da 24 yaşını doldurmamış gençlerin adına açılacak hesaplarda, en az 3 yıl birikim yapılması hedefleniyor. Böyle bir durumda yine yüzde 25’e kadar ulaşan devlet katkısı söz konusu olabiliyor. 

Yeni oluşturulacak hesaplarda, daha basit harcama kalemlerinin dikkate alınacağı belirtilirken, şu bilgiler veriliyor: 

“Ekonomi yönetimi ve BDDK’nın çalışacağı bu modelin yaygınlaştırılması için bankalarla da görüşülecek. Amaç tasarrufla, kendi birikimiyle, tüketim yapma alışkanlığını kazandırmak. Eğitimden, sağlığa her kaleme uygulanabilir, bunun için fizibilite çalışmaları da yapılacak. İnsanlar kendi tüketimlerini planlasınlar bunun için tasarruf yapsınlar, devlet de bu tasarrufa katkı sunsun istiyoruz. Tatile gitmek için örneğin bir yıl önceden birikim yapmaya başlasın ve önünü görsün. 10 lirayı kendi biriktiriyorsa, bu tutarın yüzde 10’u veya yapılacak fizibilite raporuna göre farklı bir tutarı, teşvik unsuru olarak verilebilir. Ayrıca bu tür hesaplarla yapılan harcamalara da da vergisel teşvikler uygulanacak.”

ÖĞRETMEN BES HEMŞİRE BES DÖNEMİ

Kişilerin günlük hayatlarında tasarrufu artıracak bu düzenlemenin yanı sıra, mesleki bireysel emeklilik uygulamaları da devreye girecek. 

Buna göre, mesleklerin kazançları, yıpranma payları ve emeklilik dönemlerindeki gelir durumları da dikkate alınarak, BES uygulamaları kendi içinde farklılaştırılacak. 

Yeni dönemde “öğretmen BES, polis BES, hemşire BES” gibi alt bireysel emeklilik uygulamaları hayata geçirilecek. 

BES sistemi gözden geçirilirken, gelir düzeyi düşük kişilerin daha çok desteklenmesinin de hedefleneceği vurgulanıyor.

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