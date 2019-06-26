HONOR 7C, 1099 TL’lik Özel Fiyatıyla A101’de Satışta!

Yüksek fiyat performans oranıyla dikkat çeken HONOR 7C, 27 Haziran’da Türkiye’nin en büyük perakende zincirlerinden A101'e özel 1.099 TL fiyatıyla satışa sunuluyor.

Türkiye, 26 Haziran 2019 – Teknolojiyi gençlerin ihtiyaçlarına adapte eden vizyoner ürünlerin yaratıcısı HONOR, fiyat performans oranıyla dikkat çeken ürünü HONOR 7C’yi 1.099 TL fiyat etiketiyle A101’de satışa sunuyor. 3 GB RAM, 32 GB depolama, yüz ile kilit açma özelliği, çift kamera teknolojisi, portre modu gibi pek çok özelliği bünyesinde barındıran HONOR 7C, ikinci flaşı ve 8 MP özçekim kamerasıyla da dikkat çekiyor.

HONOR 7C özellikleri neler?

Çift Kamera, Önde İkinci Flaş

13 MP + 2 MP çift arka kameraya sahip HONOR 7C, portre çekimlerinde, bokeh efektini etkinleştirerek profesyonel kalitede fotoğraflar ortaya çıkarıyor. İkinci flaşa sahip 8 MP ön kamera ise özçekimlerin düşük ışıklı ortamlarda bile net ve canlı çıkmasını sağlıyor.

18:9 FullView Ekran

Üst sınıf modellerde kullanılan yüz ile kilit açma özelliğini de kullanıcılara sunan HONOR 7C’nin kilidini bir bakışla açmak mümkün oluyor. 5,99 inç FullView ekrana sahip olan cihaz, 18:9 oranıyla sinema benzeri sürükleyici bir seyir keyfi yaşatıyor. Azaltılmış çerçeveler ve büyük ekran Youtube ve Netflix gibi video servislerinde kullanıcıların uzun süre keyifle zaman geçirmesini sağlıyor.

HONOR 7C için 24 Saatte Servis

HONOR, Türkiye’nin üç büyük şehrinde yer alan merkez servis noktalarında sunduğu hızlı ve etkili satış sonrası hizmetle de kullanıcıların cihazlarından çok daha uzun süre fayda sağlamalarına olanak tanıyor. HONOR 7C kullanıcıları, cihazlarıyla ilgili ihtiyaçlarını merkez servis noktalarında 1 saatten kısa sürede çözebiliyor. Ayrıca, Türkiye’nin dört bir yanındaki HONOR kullanıcılarına kargo süresi hariç 24 saat içinde çözüm sunuluyor.

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