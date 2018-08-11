Hesap Şoku : 4 Bardak Çay 72, ayran 56 TL

Bodrum - Türkbükü'de bulunan bir restorantta akşam yemeği yiyen 5 tatilci 4 bin 329 liralık hesapla hayatının şokunu yaşadı. Havuç Söğüş 35, salatalık 28, 2 ayran 56, 4 bardak çay ise 72 TL’den ücretlendirildi.

Bodrum’un Türkbükü Mahallesi’ndeki bir mekana arkadaşları ile giden tatilci yemek sonunda 4 bin 329 TL hesap ödedi. Adisyonu sosyal medya hesabından paylaşan gencin gönderisi kısa sürede binlerce yorum aldı.

Ayrıntılı faturada bifteğin porsiyonuna 195 lira, coca-colaya 28, 4 kişilik 250 ml. limonataya 19, 4 bardak çaya ise 72 liraya ödendiği görüldü. 24 adet midye dolma için 400 lira ödeyen tatilci müşteri 1 adet söğüş salatalığa 28 lira, 1 adet havuca ise 35 lira ödedi.

İş o faturanın görseli;

Kaynaklar;

MYNET



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