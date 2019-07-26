Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 25°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
101906
ALTIN
259.195
DOLAR
5.6763
STERLIN
7.0455
EURO
6.3210
DGS Soruları ve Cevapları Yayınlandı!
Son Dakika:Merkez Bankası faiz indirdi!
Çin'den kan donduran itiraf: Bin 588 Türk'ü öldürdük
Son Dakika: Diyarbakır Polis Merkezi'nde Patlama!
Bakan Selçuk: Toplu sözleşme sürecini uzlaşı ve ortak anlayışla tamamlayacağız

Herkesi ilgilendiriyor! Dolandırıcılardan yeni yöntem: Cepte klon vurgunu

Çalıntı IMEI numarasına sahip cep telefonlarının kapatılması için son 4 ay kaldı. Yeni yasaya göre söz konusu numaralar, bir kereye mahsus 250 TL karşılığında sisteme entegre edilecek.

Herkesi ilgilendiriyor! Dolandırıcılardan yeni yöntem: Cepte klon vurgunu

Çalıntı IMEI numarasına sahip cep telefonlarının kapatılması için son 4 ay kaldı. Yeni yasaya göre söz konusu numaralar, bir kereye mahsus 250 TL karşılığında sisteme entegre edilecek.

26 Temmuz 2019 Cuma 10:02
Herkesi ilgilendiriyor! Dolandırıcılardan yeni yöntem: Cepte klon vurgunu

Cep telefonu sektörü, klon fırsatçılarına karşı alarma geçti. Ankara'da yetkililerle görüşen sektör temsilcileri, 250 TL'lik affa süre sınırı getirilerek fırsatçıların önünün kesilmesini istiyor. Talebin kabul edilmesi durumunda, sadece yasa öncesinde kullanımda olan klonlu telefonlar sisteme entegre edilecek.

Yasa Meclis'ten geçen hafta geçti
Meclis'ten geçen hafta geçen torba yasada, klonlanmış telefonlarla ilgili önemli bir madde yer alıyor. Buna göre, klonlanan Uluslararası Mobil Cihaz Kimliği (IMEI) değiştirilen cihazlar 4 ay içinde kullanıma kapanacak. Vatandaşların bir yıl içinde başvurması durumunda 250 TL karşılığında telefonları yeniden sisteme entegre olacak.

Fırsatçılara gün doğdu
Vatandaşların kolaylığı için Meclis'ten geçen yasa fırsatçıları harekete geçirdi. Bazı kişiler, yurt dışından gelen kaçak telefonları klonluyor ve iç piyasaya sunmaya çalışıyor.

Cep telefonu sektörü, bu yönde gelen yoğun şikayetler üzerine Ankara'da yetkililerle bir araya geldi. Fırsatçıların önünü kesmek için 250 TL karşılığında affın, söz konusu yasanın ilk kez gündeme geldiği tarihten itibaren geçerli olarak uygulanması istendi. Böylece, yasa sonrasında fırsatçılar tarafından klonlanan telefonların sisteme sokulmasının önü geçilecek.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
herkesi ilgilendiriyor dolandırıcılardan yeni yöntem cepte klon vurgunu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Otobüs firmalarına 'aktarma' şikayetleri artıyor: Yolcular 'Araçta arıza var', 'Klima bozuk' denerek bekletiliyor
Otobüs firmalarına 'aktarma' şikayetleri artıyor: Yolcular 'Araçta arıza var', 'Klima bozuk' denerek bekletiliyor
Emekliye bayram ikramiyesinin ödeneceği tarih belli oldu!
Emekliye bayram ikramiyesinin ödeneceği tarih belli oldu!
Kredi çekecekler için sevindiren gelişme! Tüketici kredi faizleri düşecek...
Kredi çekecekler için sevindiren gelişme! Tüketici kredi faizleri düşecek...

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim