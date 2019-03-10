Herkesi ilgilendiriyor! Bankalardan bu masraflarınızı alabilirsiniz

Bankalar, aralarında havale, kredi kartları için yıllık üyelik aidatı, nakit avans, EFT, fatura ödeme ücreti dahil olmak üzere 20 farklı kalemde masraf alabiliyor. Bu konudaki yasal düzenleme 3 Ekim 2014’te yürürlüğe girdi.

Posta'nın haberine göre ancak söz konusu maddeler arasında yer alan ‘hesap işletim ücreti’nin yürütmesi 2016’da yargı kararıyla durduruldu. Bu kapsamda geriye dönük 10 yıllık ücret hakem heyeti yoluyla talep edilebilir. Diğer bazı ücretleri ödememek için izlenebilecek yollar var. İşte detayları...

Para çekmede 100 lira sınırıBankalar başka bankaların debit kartları (para çekme kartı) ile yapılan bakiye sorgulama ve hesaptan para çekme işlemleri için belli bir ücret alıyor. Bu ücret genelde bankadan çekilen paranın miktarına göre değişiyor.

ATM’lerden farklı kartlar ile 100 liralık para çekiminde alınabilecek komisyon ücreti 2.30 lira ile sınırlı. 100 liranın üzerinde çekilen paralarda da benzer oranlarda rakam yükseliyor.

15 bin noktada ücretsiz hizmetBaşka banka ATM’sinden para çekerken ücret ödemek istemiyorsanız, ortak ücretsiz ATM kullandıran bankaları seçebilirsiniz. Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım; 15 bin ATM’de müşterilerine ücretsiz hizmet veriyor.

Bu bankaların ortak ATM’lerinden para yatırma, para çekme, bakiye sorgulama, kredi kartı borç sorgulama, kredi kartı limit sorgulama, kart borcu ödemede para kesilmiyor.

ALINABİLECEK YASAL MASRAFLAR

Tahsis ücreti Ekspertiz ücreti Taşınır ve taşınmaz rehin tesis ücreti Hesap işletim ücreti (yargı kararı ile yürütmesi durdurulmuştur.) Para çekme ücreti Elektronik Fon Transferi (EFT) ücreti Havale ücreti Swift ücreti Yıllık üyelik ücreti Ek kart yıllık ücreti Kart yenileme ücreti Nakit avans ücreti Kiralık kasa ücreti Kampanyalı ürün veya hizmetler ücreti Fatura ödeme ücreti Arşiv-araştırma ücreti Onaya bağlı bildirim ücreti Başka kuruluş ATM’sinden işlem ücreti Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan ödemeler Üçüncü kişilere yapılan ödemeler

AİDATSIZ KART KULLANABİLİRSİNİZ

Bazı bankalar 100 lirayı aşan yıllık kart aidatı alıyor. Kart aidatı 2014’te yasal zemine kavuştu ama BDDK tüketiciyi koruyan önlemler de aldı.

Buna göre; bankalar yıllık üyelik ücreti ve benzeri ad altında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı sunmak zorunda. Aidatsız kredi kartı için bir dilekçeyle bankaya başvurabilirsiniz.Ekstreleri inceleyinFazla ücret ödememek için mutlaka kredi kartı hesap özetlerinizi (ekstre) inceleyin. Gizli kesintiler, borçların tekrar yansıtılması, borç ile ekstre uyuşmazlığı, bilinmeyen borçlar, geç gelen ekstreler gibi sürprizlerle karşılaşmayın. Ayrıca basılı ekstre gönderiminde bazı bankalar ücret alıyor. ekstrenin mail adresinize gönderilmesini isteyin.

Pazarlık edin ; Hesabınızın olduğu bankayla mutlaka aidat ve diğer masraflarla ilgili pazarlık edin.2 otomatik ödeme, kredi kartı alma, birikimleri o banka mevduat hesabına taşıma gibi alternatif tekliflerle birçok masraftan kurtulma şansınız yüksek. Özellikle kredi alırken faiz ve masraf pazarlığı yapın.

Binde 5 sınırını aşamıyorKredi tahsis ücreti (eski adıyla dosya masrafı), kredi anaparasının binde 5’ini aşamıyor. Örneğin 100 bin liralık kredide 500 lira masraf alınabiliyor. Kredi çekerken bu tutarın doğru olup olmadığını kontrol edin.

Paranız cepte kalsınKredi kartı kullanılmadığı sürece aidat yansıtılamaz.Kesintisiz 180 gün boyunca kullanılmayan kart hareketsiz kabul edilir ve aidat ödenmez.

Aidat yansıtılsa dahi kart, 180 gün hareketsiz kalmışsa banka, 12 ay içinde tahsil edemediği aidattan vazgeçer.

Banka kartları ile sanal kredi kartlarından yıllık ücret alınamaz.

Bir takvim yılında kredi kartını iki defa yenileyenden ek ücret ve aidat talep edilemez.