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Herkes İşçi Çıkarırken Bakın O Firmalar İşçilerine Ne Yaptı?..

Almanya merkezli Siemens ve son günlerde hisse tartışmalarının göbeğinde olan İş Bankası'na ait Şişecam firması, kriz nedeniyle alım gücü düşen işçilerine ek ödeme adı altında ikramiye ödemesi ve maaşlarına zam yaptı.

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Herkes İşçi Çıkarırken Bakın O Firmalar İşçilerine Ne Yaptı?..

Almanya merkezli Siemens ve son günlerde hisse tartışmalarının göbeğinde olan İş Bankası'na ait Şişecam firması, kriz nedeniyle alım gücü düşen işçilerine ek ödeme adı altında ikramiye ödemesi ve maaşlarına zam yaptı.

19 Eylül 2018 Çarşamba 12:00
Herkes İşçi Çıkarırken Bakın O Firmalar İşçilerine Ne Yaptı?..

Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, bugünkü yazısında Türkiye’nin köklü iki firması hakkında oldukça dikkat çekici bir yazı yayınladı. Ekonomik Krizi fırsat bilen birçok şirket işçilerin maaşlarına zam yapmıyor ya da işçi çıkarıyor. Fakat Dilek Güngör bugünkü yazısında, İş Bankası'nın iştira markası olan Şişecam’ın ve Alman menşeili Siemens’in, ekonomik kriz nedeniyle zor günler geçiren işçilerine ek ödeme ve zam yaptığını aktardı.

Dilek Güngör’ün yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Günlerdir döviz kurundaki artışı fırsata çevirmek için yerli ürünlere fahiş zam yapanları, gramaj oyunuyla vatandaşı kandıranları, gözü kârdan başka bir şey görmeyen şirketleri yazıp duruyoruz. Sağ olsun hükümet de konunun üzerine hassasiyetle eğiliyor. Vatandaşı mağdur eden fırsatçı şirketleri denetliyor, ceza kesiyor.

Peki bütün şirketler mi ekonomik türbülansı fırsata çevirmeye çalışıyor?

Bu soruya yüksek sesle ‘hayır’ diyebileceğim iki yazı elime geçti. Hem de biri yabancı menşeili Alman şirketi Siemens'ten diğeri de İş Bankası'nın iştiraki Şişecam'dan... İkisi de Türkiye'nin en büyük ve köklü şirketleri... Binlerce kişiye istihdam sağlıyorlar.

Çoğu şirket çalışanlarına 'küçüleceğiz' maileri atarken bu iki firma ne diyor biliyor musunuz?

‘Ülkenin ekonomik koşullarını göz önünde bulundurarak çalışanlarımıza zam yapıyoruz.’

Şaka yapmıyorum.

Siemens çalışanlarına gönderdiği açıklamada ‘Her yıl aylık ücretli çalışanlarımız için ocak ayında gerçekleştirdiğimiz genel ücret artışını bu yılki ekonomik koşulları göz önüne alarak erken uygulanmak üzere eylül ayında gerçekleştireceğiz. 1 Eylül itibarıyla çalışanlara yüzde 10 genel ücret artışı yapıyoruz. 2019 başında ülke koşullarını göz önünde bulundurarak ocak ayı genel ücret artışını yeniden değerlendireceğiz’ diyor. Şişecam ise ‘Ekonomik dalgalanmalara karşı çalışanlarımızı desteklemek adına aylık ücretli çalışanlarımıza ek ücret artışı yapılması kararı alınmıştır’ açıklaması yapıyor.

Bu iki şirketin yaptığı iş dünyasının her şeyi devletten beklememesi gerektiğini gösteriyor. Bana kalırsa nasıl fırsatçılık yapanlar cezalandırılıyorsa ekonomik türbülansta çalışanlarına motivasyon zammı yapanlar da ödüllendirilmeli...”

Kaynaklar; Sabah Gazetesi

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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