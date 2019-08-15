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Her bir Suriyeli için bir Türk iş sahibi olacak

Çalışmalarını istihdam konusunda yoğunlaştıran devlet ve sivil toplum kuruluşları her Suriyeli için bir Türk'ün ekonomiye kazandırılmasına odaklanırken, toplumsal çatışmayı hafifletmeyi de amaçlıyor.

Her bir Suriyeli için bir Türk iş sahibi olacak

Çalışmalarını istihdam konusunda yoğunlaştıran devlet ve sivil toplum kuruluşları her Suriyeli için bir Türk'ün ekonomiye kazandırılmasına odaklanırken, toplumsal çatışmayı hafifletmeyi de amaçlıyor.

15 Ağustos 2019 Perşembe 21:38
Her bir Suriyeli için bir Türk iş sahibi olacak

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Suriye krizinin ekonomiler ve iş gücü piyasaları üzerindeki baskılarının hafifletilmesine yönelik projeler yürütürken KOSGEB, İŞKUR, Uluslararası Çalışma Örgütü de işveren teşvikleri, meslek ve dil eğitimi, girişimciliğin desteklenmesi gibi alanlarda çalışmalar gerçekleştiriyor.

Projelerin ortak amacıysa kaynak ve olanakların Suriyeliler ve yerel toplum arasında eşit olarak paylaştırılması. Örneğin, işe alınan her bir Suriyeli için bir Türkiyelinin de istihdam edilmesi sağlanıyor. 

Dünya gazetesinden Hüsniye Güngör'ün haberine göre, UNDP Türkiye 2014'ten bu yana Suriye Krizine Yanıt Olarak Türkiye'de Dayanıklılık Projesi altında Güneydoğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere krizden etkilenen illerde çalışmalar yürütüyor.

Krizlerin yerel yönetimler ve ekonomiler üzerindeki etkilerinin hafifletilmesi, geçici koruma altındaki Suriyelilerin ekonomiye gerek işgücü gerekse girişimci ve iş insanları olarak katkı sağlamalarına odaklanan bu faaliyetler belediyeler, kalkınma ajansları, ilgili bakanlıklar ve geçim kaynakları alanında faaliyet gösteren yerel ve uluslararası kuruluşlarla ortaklaşa yürütülüyor.

'İKİ TOPLUM ARASINDA ÇIKAN ÇATIŞMALARIN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN BİR STRATEJİ'

Gaziantep'te projenin İstihdam Bileşeni için düzenlenen toplantıda konuşan UNDP Türkiye Temsilci Yardımcısı Seher Alacacı, sosyal ve ekonomik entegrasyonun önemine vurgu yaparak, "Entegre olurken de burada bir yük oluşturmaması, insan kaynağının etkin bir şekilde kullanılıp Türkiye ekonomisine de olumlu bir katkıda bulunması lazım. Hem birlikte bir sosyal uyumu yakalayabilsin hem de Suriyeliler için geliştirilen kaynak ve fırsatlar aynı zamanda buradaki ev sahibi toplulukları da hedeflesin istiyoruz. Bu biraz da iki toplum arasında zaman zaman çıkabilen çatışmaların önüne geçmek için bir strateji aslında" diye konuştu. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Uygulamaları Daire Başkanı Mustafa Kemal Akgül de "Misafirlerimizin güçlendirilmesi, Türk toplumuyla uyumu, daha insancıl şartlarda yaşamasına yönelik istihdam girişimlerinin en çok yararı kendi vatandaşlarımıza ve girişimcilerimize yönelik olacaktır" dedi.

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