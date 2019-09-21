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Hep Aynı Rakamları Oynayan Kadın Lotoyu Tutturdu!

Şans Topu'nun 953'üncü hafta çekilişinde 603 bin 496'şar liralık büyük ikramiyeyi kazanan 3 talihliden biri, Edirne'de yıllardır hep aynı rakamları oynayan kadın esnaf oldu. Yıllardır aynı numaraları oynayan Edirneli kadın esnaf, muradına erdi, Şans Topu’ndan 603 bin lira kazandı.

Hep Aynı Rakamları Oynayan Kadın Lotoyu Tutturdu!

Şans Topu'nun 953'üncü hafta çekilişinde 603 bin 496'şar liralık büyük ikramiyeyi kazanan 3 talihliden biri, Edirne'de yıllardır hep aynı rakamları oynayan kadın esnaf oldu. Yıllardır aynı numaraları oynayan Edirneli kadın esnaf, muradına erdi, Şans Topu’ndan 603 bin lira kazandı.

21 Eylül 2019 Cumartesi 14:44
Hep Aynı Rakamları Oynayan Kadın Lotoyu Tutturdu!

Şans Topu'nun 953'üncü hafta çekilişinde 603 bin 496'şar liralık büyük ikramiyeyi kazanan 3 talihliden biri, Edirne'de yıllardır hep aynı rakamları oynayan kadın esnaf oldu. Yıllardır hep '10, 14, 23, 27, 30 + 10' numaralarını işaretleyen ve bu kez hedefi tutturan Edirneli esnafın kimliği açıklanmadı. Ancak evli ve 2 çocuk annesi olduğu belirtildi. Kuponun yatırıldığı büfenin işletmecisi Serhat Ceylan, "Edirne'de bir arkadaşımızın ikramiye kazanmasından dolayı çok mutluyuz. Daha önceki yıllarda da biz 3 tane büyük ikramiye vermiştik, bu dördüncü oldu" dedi.

TESADÜFEN ÖĞRENDİ
İhtiyacı olan bir kişiye büyük ikramiyenin çıktığını anlatan Ceylan, "Bu konuda mutluyuz" diye konuştu. Ceylan, talihlinin ikramiyeyi kazandığını tesadüfen büfede öğrendiğini belirterek, şunları söyledi: "Bizim sürekli bir müşterimiz. Akşam işini bitirmiş evine giderken, yoldan çevirdim, 'Bir bakalım kuponlarına' dedim. Burada kendisi gördü ve çok şaşırdı. Edirneli bir esnaf kardeşimiz. Sürekli olarak aynı rakamlara oynayan bir müşterimiz."

Talihli ikramiye kazandığını bayi Serhat Ceylan sayesinde öğrendi.

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hep aynı rakamları oynayan kadın lotoyu tutturdu
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