Haziran ayı enflasyonu açıklandı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyatları haziranda aylık bazda yüzde 0,03 artarken yıllık artış yüzde 15,72 oldu.

2019 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %0,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,01, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,72 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,88 artış gerçekleşti.

Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) haziranda aylık yüzde 0,05 artış göstermesi, yıllık enflasyonun ise baz etkisiyle mayıstaki yüzde 18,71'den yüzde 15,74'e sert gerilemesi bekleniyordu.

AYLIK EN FAZLA DÜŞÜŞ %1,65 İLE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER OLDU

Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Haziran ayında endekste yer alan gruplardan giyim ve ayakkabıda %1,57 ve eğlence ve kültürde %0,04 düşüş gerçekleşti.

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası %22,51, lokanta ve oteller %20,84, alkollü içecekler ve tütün %19,24 ve gıda ve alkolsüz içecekler %19,20 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’de 2019 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,19, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,59, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,28 ve on iki aylık ortalamalara göre %18,89 artış gerçekleşti.

Haziran 2019’da endekste kapsanan 418 maddeden; 51 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 264 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 103 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

MAYIS AYINDA DURUM NEYDİ ?

TÜİK verilerine göre enflasyon mayıs ayında beklentilerin altında kalmıştı. Mayısta, Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 0,95, Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi ise yüzde 2,67 oranında arttı. Mayıs ayının zam şampiyonu ise, fiyatı yüzde 24,68 oranında artan yer fıstığı olmuştu.

MAAŞLAR NE KADAR ZAMLANACAK ?

Emeklilerin Temmuz zammı önümüzdeki 3 Haziran Çarşamba günü açıklanacak Haziran enflasyonu ile belli olacak. Bu açıklanacak oran ile birlikte 6 aylık enflasyon da ortaya çıkmış olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayından bu yana oluşan 6 aylık enflasyon oranında zam alacaklar. Memur emeklileri ve memurlar ise yüzde 5'lik toplu sözleşme artışına ilaveten enflasyon farkı da alacak. Enflasyon farkı oluşması için yüzde ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 4'ü aşması gerekiyor.

SİGARA VE ALKOLE ENFLASYON ZAMMI YOLDA

Öte yandan enflasyon farkının uygulanmaması yönünde bir karar çıkmazsa sigara ve içkinin vergisi artacak.

Sigaradan alınan vergiler temmuz ayında açıklanan ilk altı aylık enflasyon gerçekleşmesine göre belirleniyor. Enflasyonu artırdığı gerekçesiyle geçtiğimiz yıllarda bazı dönemlerde vergi artışı yapılmamıştı. Ancak henüz enflasyonun sigara ve içkiden alınan vergilere yansıtılmamasına yönelik bir karar çıkmadı.

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