Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Enflasyon Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, A Haber ve APara televizyon kanallarının ortak canlı yayınında bugün açıklanan enflasyon rakamlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarından derlediğimiz öne çıkan bölümler şöyle;
Enflasyon hakkında değerlendirmede bulunan Bakan Albayrak ''Eylül ayı en zor ayımız olacaktı. Sonrasında yolunu bulacaktı demiştik.'' ifadelerini kullandı.
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Enflasyonla mücadele programının Ekim'in ikinci yarısından sonra devreye girmesiyle birlikte birçok sektörde enflasyona etkisini görüyoruz
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Kasım ve Aralık'ta fiyatlama davranışlarında normalleşme daha gözle görülür hale gelecek.
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Yıl sonu hedeflerini yakalayacağımız istikametinde bir noktadayız.
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Trendin gayet olumlu olduğu bir noktadayız.
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Kura dayalı hammadde fiyatlarında iyileşme yaşandı.
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Özellikle gıda ve giyim başta olmak üzere birçok sektör enflasyonla mücadele programına katkısını ortaya koydu.
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Maliyetlerdeki pozitif süreç aşağı doğru baskılayacak.
- Alt sektörlere kadar tam saha oyun markajına devam ediyoruz.
Ayrıntılar geliyor...
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
İyi de bu söylediklerinin tamamen yetersiz. Millette artık alım gücü kalmadı.