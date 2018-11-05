Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Enflasyon Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, A Haber ve APara televizyon kanallarının ortak canlı yayınında bugün açıklanan enflasyon rakamlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Enflasyon Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, A Haber ve APara televizyon kanallarının ortak canlı yayınında bugün açıklanan enflasyon rakamlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

05 Kasım 2018 Pazartesi 12:58
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Enflasyon Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, A Haber ve APara televizyon kanallarının ortak canlı yayınında bugün açıklanan enflasyon rakamlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarından derlediğimiz öne çıkan bölümler şöyle;

Enflasyon hakkında değerlendirmede bulunan Bakan Albayrak ''Eylül ayı en zor ayımız olacaktı. Sonrasında yolunu bulacaktı demiştik.'' ifadelerini kullandı.

  • Enflasyonla mücadele programının Ekim'in ikinci yarısından sonra devreye girmesiyle birlikte birçok sektörde enflasyona etkisini görüyoruz

  • Kasım ve Aralık'ta fiyatlama davranışlarında normalleşme daha gözle görülür hale gelecek.

  • Yıl sonu hedeflerini yakalayacağımız istikametinde bir noktadayız.

  • Trendin gayet olumlu olduğu bir noktadayız.

  • Kura dayalı hammadde fiyatlarında iyileşme yaşandı.

  • Özellikle gıda ve giyim başta olmak üzere birçok sektör enflasyonla mücadele programına katkısını ortaya koydu.

  • Maliyetlerdeki pozitif süreç aşağı doğru baskılayacak.

  • Alt sektörlere kadar tam saha oyun markajına devam ediyoruz.

Ayrıntılar geliyor...

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 05.11.2018 18:04
Anahtar Kelimeler:
hazine maliye bakanı berat albayrak tan enflasyon açıklaması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Ahmet 5 saat önce

İyi de bu söylediklerinin tamamen yetersiz. Millette artık alım gücü kalmadı.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Dolar bugün ne kadar? Dolar ve euro ne kadar? 5 Kasım 2018 güncel döviz kuru
Dolar bugün ne kadar? Dolar ve euro ne kadar? 5 Kasım 2018 güncel döviz kuru
Türkiye'de Hangi Otomobil Markasından Kaç Araç Satıldı?
Türkiye'de Hangi Otomobil Markasından Kaç Araç Satıldı?
TOKİ'den 2019 İçin İyi Haber!
TOKİ'den 2019 İçin İyi Haber!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim