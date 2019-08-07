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Hazine şirketlere iştirak edebilecek

Cumhurbaşkanı kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yurt içi ve yurt dışındaki şirketlere iştirak edebilme yetkisi verildi.

Hazine şirketlere iştirak edebilecek

Cumhurbaşkanı kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yurt içi ve yurt dışındaki şirketlere iştirak edebilme yetkisi verildi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:12
Hazine şirketlere iştirak edebilecek

Cumhurbaşkanlığı’nın 43 numaralı Kararnamesi’ne göre Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görevlerine ilişkin 217. maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendine 've Hazine’nin Cumhurbaşkanı kararı ile yurt içindeki ya da yurt dışındaki şirketlere iştirak etmesini sağlamak' ifadesi eklendi.

Bunun yanı sıra aynı maddenin birinci fıkrasına (i) ve (p) bentleri eklendi.

Bentlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı'na şu yetkiler veriliyor:

(i) Finansal piyasalara ilişkin yurt içi ve yurt dışı gelişmeleri izlemek, değerlendirmek, finansal sektörü geliştirici ve finansal istikrarı güçlendirici çalışmalar yapmak.

(p) Sigortacılık ve özel emeklilik sistemine ilişkin faaliyetleri düzenlemek, uygulamak ve uygulamayı izlemek, denetimini yürütmek ve geliştirilmesine ilişkin esasları belirlemek.

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