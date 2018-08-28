Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Hayata geçti! Her ay 650 lira maaş

Yüzbinlerce vatandaşın beklediği güzel haber geldi. Ajanslara yansıyan son dakika bilgilerine göre 65 yaş ve engelli maaşları artık 3 aylık olarak değil aylık olarak ödenecek. Yaşlılara her ay 543,27, engellilere ise 433,68 - 650,51 lira ödenecek. İşte detaylar...

banner396

Hayata geçti! Her ay 650 lira maaş

Yüzbinlerce vatandaşın beklediği güzel haber geldi. Ajanslara yansıyan son dakika bilgilerine göre 65 yaş ve engelli maaşları artık 3 aylık olarak değil aylık olarak ödenecek. Yaşlılara her ay 543,27, engellilere ise 433,68 - 650,51 lira ödenecek. İşte detaylar...

28 Ağustos 2018 Salı 16:11
Hayata geçti! Her ay 650 lira maaş

Yüzbinlerce vatandaşın beklediği güzel haber geldi.  Ajanslara yansıyan son dakika bilgilerine göre 65 yaş ve engelli maaşları artık 3 aylık olarak değil aylık olarak ödenecek. Yaşlılara her ay 543,27, engellilere ise 433,68 - 650,51 lira ödenecek. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha müjde olarak duyurduğu ve yüzbinlerce kişiyi ilgilendiren aylık ödeme sistemi hayata geçti. 3'er aylık dönemler halinde ödenen 65 yaş aylığı ve engelli aylıkları artık 3 ayda bir değil aylık olarak ödenecek.
 
Her ay yaşlılara 543,27 lira, % 40-60 oranında engeli olanlara 433,68 lira, %70 ve engeli olanlara 650,51 lira ödeme iyi yapılacak. Daha önce torba kanunda yer alan uygulama ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. 
 
Hazırlanan ve yayımlanan yönetmeliğe göre, söz konusu aylıklardan yararlanmanın şartları şöyle belirlendi;
 
Yaşlı aylığında, aynı hanede ikamet edip etmediklerine bakılmaksızın aylık bağlanacak kişinin kendisine ve eşine ait her türlü gelirler toplamı esas alınacak. Kişi başı düşen ortalama aylık gelir tutarı asgari ücretin aylık net tutarının 1/3'ünden (483,63 liradan) az ise aylık bağlanacak. 
 
Engelli aylıkları ve 18 yaş altı engelli aylıklarında ise hane içinde kişi başına düşen gelire bakılacak. Aynı evde yaşamını sürdüren her bireyin gelirlerine bakılarak kişi başı gelir 483,63 liranın altındaysa maaş bağlanacak.
 
10 ay boyunca bankaya yatırılan 65 yaş ve engelli aylığını almayanların maaş alma hakkı yok sayılarak ödemelerine son verilecek.
 
Kişilerin geliri hesaplanırken çeşitli gelirlerin yanı sıra banka mevduatına da bakılıyordu. Katılım bankalarındaki tasarruflar da hesaplama kapsamına alındı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
hayata her ay lira maaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Buse 3 dakika önce

Asdep alımlarını bekliyoruz..Duyun sesimizi

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Ev Alacaklar Dikkat!.. Dev Kampanya Diye Duyurulmuştu, Bugün Başlıyor!..
Ev Alacaklar Dikkat!.. Dev Kampanya Diye Duyurulmuştu, Bugün Başlıyor!..
Bir Yılda Bin Lira Artış Gösterdi: Yoksulluk Sınırı 6 Bin Liraya Dayandı
Bir Yılda Bin Lira Artış Gösterdi: Yoksulluk Sınırı 6 Bin Liraya Dayandı
Karadeniz'de bir ilk... Araplara satıldı
Karadeniz'de bir ilk... Araplara satıldı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim