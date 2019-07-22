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Havayolu şirketlerinden uçak biletlerinde 'tavanı yükseltin' talebi

Şirketler, başta akaryakıt olmak üzere artan maliyetlerini gerekçe göstererek, iç hatlarda halen 352 TL olarak uygulanan ekonomi sınıfı biletlerde 'tavan fiyat'ın yukarı çekilmesini istiyor. Şirketler, bazı hatlarda da operasyonel maliyetlerini kısmak için uçuş sayılarını azalttı.

Havayolu şirketlerinden uçak biletlerinde 'tavanı yükseltin' talebi

Şirketler, başta akaryakıt olmak üzere artan maliyetlerini gerekçe göstererek, iç hatlarda halen 352 TL olarak uygulanan ekonomi sınıfı biletlerde 'tavan fiyat'ın yukarı çekilmesini istiyor. Şirketler, bazı hatlarda da operasyonel maliyetlerini kısmak için uçuş sayılarını azalttı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 20:40
Havayolu şirketlerinden uçak biletlerinde 'tavanı yükseltin' talebi

Havacılık sektörü; dolar kurunun ve akaryakıt fiyatlarının yükselmesi, enflasyon, işçilik ve diğer maliyetlerindeki artış üzerine soluğu Ankara’da aldı ve Ulaştırma Bakanlığı ile görüştü. Görüşmede maliyet artışlarının bir bölümünü bilet fiyatına yansıtmanın kaçınılmaz olduğu görüşü dile getirildi.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, havayolu şirketleri, başta akaryakıt olmak üzere artan maliyetlerine işaret ederek, ekonomi sınıfı biletlerde halen 352 TL olarak uygulanan 'tavan fiyat'ın yukarı çekilmesini talep etti. Aynı kategoriye giren biletlerin bir bölümünde de satış fiyatının serbest bırakılmasını, böylece şirketlerin bilet pazarlama ve gelir yaratma marjının genişletilmesini gündeme getirdi.

Şirketler, bir yandan Ankara’da görüşme yaparken, diğer yandan da operasyonel maliyetlerini kısmak için düğmeye bastı. Bazı hatlarda uçuş sayılarını azalttı. Böylece, özellikle yolcu sayısının düşük ya da uçuştan sağlanan gelirin giderleri karşılamadığı hatlarda frene basıldı.

Son Güncelleme: 22.07.2019 20:45
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havayolu şirketlerinden uçak biletlerinde tavanı yükseltin talebi
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