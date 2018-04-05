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Hatay'a 'Zeytin Dalı' Gümrük Kapısı

Zeytin Dalı Harekatının ardından Afrin'in alınmasıyla birlikte Hatay'da yeni bir sınır kapısı daha açılacağı öğrenildi.

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Hatay'a 'Zeytin Dalı' Gümrük Kapısı

Zeytin Dalı Harekatının ardından Afrin'in alınmasıyla birlikte Hatay'da yeni bir sınır kapısı daha açılacağı öğrenildi.

05 Nisan 2018 Perşembe 16:45
Hatay'a 'Zeytin Dalı' Gümrük Kapısı

Zeytin Dalı Harekatının ardından Afrin'in alınmasıyla birlikte Hatay'da yeni bir sınır kapısı daha açılacağı öğrenildi.

Geçişleri kolaylaştırarak insani yardımın hızlı gerçekleşmesinin planlandığı sınır kapısına 'Zeytin Dalı' adının verilmesi planlanıyor. Hükümet Afrin'e insani yardımların daha kolay ulaştırılabilmesi maksadıyla Hatay'da yeni bir gümrük kapısına karar verdi.

Gümrük kapısının ismi Zeytin Dalı olarak belirlendi.  Cilvegözü'nden sonra Hatay'dan Suriye'ye açılacak ikinci gümrük kapısı olacak Zeytin Dalı Kapısının, Kumlu ilçesinin Hamam köyü yakınlarına yapılması planlanıyor. Zeytin Dalı Gümrük kapısının yapımı iki ay içerisinde tamamlanacak. Gümrük kapısı, ilerleyen dönemlerde Halep'e ulaşacak en kısa ticaret yolu olacak ve bu şekilde de değerlendirilecek.

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