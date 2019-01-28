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Harp ve Vazife Malülleri Ek Ödeme Tarihi Belli Oldu!

Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Harp ve vazife malulü 58 bin 593 kişiye 1 Şubat 2019 tarihinde toplam 164.971.866.82 TL ödeme yapılacağını açıkladı. İşte detaylar...

Harp ve Vazife Malülleri Ek Ödeme Tarihi Belli Oldu!

Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Harp ve vazife malulü 58 bin 593 kişiye 1 Şubat 2019 tarihinde toplam 164.971.866.82 TL ödeme yapılacağını açıkladı. İşte detaylar...

28 Ocak 2019 Pazartesi 10:22
Harp ve Vazife Malülleri Ek Ödeme Tarihi Belli Oldu!

Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Harp ve vazife malulü 58 bin 593 kişiye 1 Şubat 2019 tarihinde toplam 164.971.866.82 TL ödeme yapılacağını açıkladı. İşte detaylar...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, harp ve vazife malullerine ek ödemelerinin 1 Şubat 2019 Cuma günü yapılacağını açıkladı.

Selçuk, harp ve vazife malullerinin ek ödemelerinin tarihini yazılı açıklamayla duyurdu.

Ödemelerin tarihinin 1 Şubat 2019 olduğunu açıklayan Selçuk, bu kapsamda 58 bin 593 kişiye toplam 164 milyon 971 bin 866 lira 82 kuruş ödeme yapılacağını belirtti.

EL ÖDEMELER BANKALAA VE PTT'YE YATIRILACAK!

Hak sahiplerinin ek ödemelerini aylık almakta oldukları banka ve PTT Şubelerinden alabileceğini belirten Bakan Selçuk, açıklamasında, "Vatanımızın bekası, ülkemizin huzur ve güvenliği uğruna şehadete yürüyen kahramanlarımızın geride bıraktıkları yakınları ile bu uğurda vazife malulü/harp malulü ve gazi olan vatan evlatlarına sahip çıkmak Bakanlık olarak temel görevlerimizden. Bizler daima birbirimize emanetiz. Yapılacak ek ödemelerin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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