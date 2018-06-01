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Hangi Partiler EYT'lere Çözüm Getireceğiz Dedi?

emeklilikte yaşa takılan binlerce vatandaşın sorunu seçim öncesi hala görmezden geliniyor. Peki hangi partiler seçim beyannamesinde EYT'lerin sorununa çözüm getireceğini söyledi?

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Hangi Partiler EYT'lere Çözüm Getireceğiz Dedi?

emeklilikte yaşa takılan binlerce vatandaşın sorunu seçim öncesi hala görmezden geliniyor. Peki hangi partiler seçim beyannamesinde EYT'lerin sorununa çözüm getireceğini söyledi?

01 Haziran 2018 Cuma 17:42
Hangi Partiler EYT'lere Çözüm Getireceğiz Dedi?

EYT'ler sorunlarının çözülmesi için çağrılarını art arda yineliyor. Ama bu çarılar bugüne kadar hep karşılıksız kaldı:

Gerekli prim gününü tamamlamalarına rağmen yaş haddi nedeniyle emekli olamayanların sorununu Gazeteci Murat Polat bugün kaleme aldığı yazısı ile gündme taşımaya çalıştı.

"Emeklilikte yaşa takılanların uykuları kaçacak" başlığı ile yazdığı yazısında Murat Polat,  "Emeklilikte yaşa takılanlar isyan ediyor. Emeklilikte yaşa takılanlar iktidarın seçim beyannamesinde yer almadı binlerce yaşa takılanlar mağdur edildi.Emeklilikte yaşa takılanlar şimdi sosyal medyada tepkilerini dile getiriyor uykularınız kaçacak diyerek iktidar partisini uyarıyor." dedi.

EYT'nin çözüme kavuşturulması için binlerce vatandaşın her gün Tweet attığını söyleyerek açıklamasını sürdüren Polat,  EYT'lerin 24 Haziran seçimlerinde sandık başında  tepkilerini dile getireceğini söyledi.

ÇALINMADIK KAPI BIRAKMADILAR

EYT'lerin iktidar ve muhalefet olmak üzere çalınmadık kapı bırakmadığını söyleyerek konuşmasını sürdüren Polat, "İktidarın Partisinin bakanları ekonomik ve aktüel dengelerden söz ederek Emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını çözemedi. Şimdi muhalefet partileri seçim meydanlarında Emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını çözeceğini vaad ediyor.

ÜÇ PARTİ'DEN SES GELDİ

Gecen gün Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce  Emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını meydanlarda dile getirdi ve mağduriyetini gidereceğini söyledi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’de Emeklilikte yaşa takılanların sorununu çözeceğini söyledi.

MHP ise yayımladığı beyannamede, emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetlerinin giderilmesi, vatandaşın kredi ve kredi kartı borcunun yapılandırılması ve kader mahkumlarına af dikkat çekiyor.

Şimdi de en çok merak edilen konu "Emeklilikte yaşa takılanlar 24 Haziran seçimlerin de oyunu kime verecek acaba." konusu oldu.

Siz de aşağıdaki yorum kısmından bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yazabilirsiniz.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 01.06.2018 18:02
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Yorumlar
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ses 35 dakika önce

AKP ve MHP bir tabir vardır herkes bilir bu oyunu iyi polis kötü polis oyununu oynuyor emeklilikte yaşa takılanlara vaadi MHP verdi AKP buna sıca bakmıyor ama cumhurbaşkanı adayları ortak AKP buradan her iki kesiminde oyunu alacak sonuç olarak tek adayları var EYT MHP oy verse AKP gidiyor Akıl oyunu oynuyorlar düşününce ne demek istediğimi anlarsınız en iyisi muharrem ince ben ona vereceğim yada meral akşener EYT düşünmeyen partilere oy vermem

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Ergin levent 52 saniye önce

Bir ak partili olarak secimlerde ak partinin eyt konusunda milyonlarca magduru karsina aldigindan dolayi sikintiya gireceğini görüyorum dilerim bu yanlıştan secim öncesi döner.

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