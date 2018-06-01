Hangi Partiler EYT'lere Çözüm Getireceğiz Dedi?

EYT'ler sorunlarının çözülmesi için çağrılarını art arda yineliyor. Ama bu çarılar bugüne kadar hep karşılıksız kaldı:

Gerekli prim gününü tamamlamalarına rağmen yaş haddi nedeniyle emekli olamayanların sorununu Gazeteci Murat Polat bugün kaleme aldığı yazısı ile gündme taşımaya çalıştı.

"Emeklilikte yaşa takılanların uykuları kaçacak" başlığı ile yazdığı yazısında Murat Polat, "Emeklilikte yaşa takılanlar isyan ediyor. Emeklilikte yaşa takılanlar iktidarın seçim beyannamesinde yer almadı binlerce yaşa takılanlar mağdur edildi.Emeklilikte yaşa takılanlar şimdi sosyal medyada tepkilerini dile getiriyor uykularınız kaçacak diyerek iktidar partisini uyarıyor." dedi.

EYT'nin çözüme kavuşturulması için binlerce vatandaşın her gün Tweet attığını söyleyerek açıklamasını sürdüren Polat, EYT'lerin 24 Haziran seçimlerinde sandık başında tepkilerini dile getireceğini söyledi.

ÇALINMADIK KAPI BIRAKMADILAR

EYT'lerin iktidar ve muhalefet olmak üzere çalınmadık kapı bırakmadığını söyleyerek konuşmasını sürdüren Polat, "İktidarın Partisinin bakanları ekonomik ve aktüel dengelerden söz ederek Emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını çözemedi. Şimdi muhalefet partileri seçim meydanlarında Emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını çözeceğini vaad ediyor.

ÜÇ PARTİ'DEN SES GELDİ

Gecen gün Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce Emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını meydanlarda dile getirdi ve mağduriyetini gidereceğini söyledi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’de Emeklilikte yaşa takılanların sorununu çözeceğini söyledi.

MHP ise yayımladığı beyannamede, emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetlerinin giderilmesi, vatandaşın kredi ve kredi kartı borcunun yapılandırılması ve kader mahkumlarına af dikkat çekiyor.

Şimdi de en çok merak edilen konu "Emeklilikte yaşa takılanlar 24 Haziran seçimlerin de oyunu kime verecek acaba." konusu oldu.

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