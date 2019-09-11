Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 20°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
101922
ALTIN
276.758
DOLAR
5.7509
STERLIN
7.0896
EURO
6.3240
Üniversiteye Sözleşmeli Memur Alınıyor! İşte Başvuru Şartları
Bankalar yarışa girdi! Avantajlı kredi...
2019 PTT personel alımı başvurusu ve şartları
2019-DGS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı!
TMSF Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları!

Hangi Banka Ne Kadar Promosyon Veriyor? Emekli promosyon zammı ne kadar?

Milyonlarca emekli vatandaş emekli promosyonları hakkında arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Bankalar '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü veren emekliler için 900 liraya kadar varan promosyon veriyor. Bu kapsamda son zamanlarda "Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?" sorusu merakla araştırılan sorular arasında bulunuyor. Peki, emekli promosyon zammı ne kadar oldu? İşte bankaların promosyonları...

Hangi Banka Ne Kadar Promosyon Veriyor? Emekli promosyon zammı ne kadar?

Milyonlarca emekli vatandaş emekli promosyonları hakkında arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Bankalar '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü veren emekliler için 900 liraya kadar varan promosyon veriyor. Bu kapsamda son zamanlarda "Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?" sorusu merakla araştırılan sorular arasında bulunuyor. Peki, emekli promosyon zammı ne kadar oldu? İşte bankaların promosyonları...

11 Eylül 2019 Çarşamba 22:25
Hangi Banka Ne Kadar Promosyon Veriyor? Emekli promosyon zammı ne kadar?

Emekliler 3 yıl maaşını belirli bir bankadan alacağını belirtip taahüt vererek promosyon alabiliyor. Emekliler bu nedenle bankaların emekliler için sunduğu promosyon avantajlarını yakından takip ediyor. '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdü veren emeklilere 900 liraya kadar bankalar tarafından promosyon veriliyor. 2 gün erken maaş, emekli müşteri kazandırana 125 lira ödeme gibi imkanlar da var. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Emekli promosyon zammı ne kadar oldu?

EMEKLİ MAAŞI PROMOSYON ZAMMI NE KADAR?

Emekli bankacılığı faaliyetlerine ağırlık veren bankalar, emeklilere promosyon yarışını sürdürüyor. Emekliye pek çok özel imkan sunan bankalar, 3 yıllık dönem için 900 liraya varan promosyon veriyor.

Faizsiz 2 gün erken maaş, emekli müşteri kazandırana 100-125 lira ödeme gibi uygulamalar da var. İşte bazı kampanyalar:

AKBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Tüm ATM'lerden ücretsiz para çekme, bedava havale ve EFT, bireysel kredilere özel faiz oranı gibi imkanlar sunuyor.

Emekliler, maaşları yatmadan 2 gün önce hesaptan para çekebiliyor.

DENİZBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Emekli maaşı müşterisi kazandıranlara da 100 lira veriyor.

Alışveriş ve faturalarda indirim, özel faizli kredi gibi uygulamaları var.

FİBABANKA: Maaşa göre 330, 415, 500 lira promosyon ödemesi yapıyor.

ING: 450 liraya varan ödemeye ek olarak emekliler, 2 otomatik fatura talimatı vererek 250 lira, bir emekli arkadaşını ING'ye getirerek 150 ve ING Mobil kullanarak 50 lira ek nakit promosyon kazanabiliyor.

İŞ BANKASI: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Kredi kartı ücreti almıyor, özel faiz, ücretsiz havale ve EFT imkanları sağlıyor.

QNB FİNANSBANK: Emekli maaşını taşıyıp herhangi bir bankacılık ürününü kullananlara 700 liraya varan ödeme veriyor. Ayrıca emekli tanıdıklarını getirenlere 125 lira ödüyor.

ŞEKERBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. 2 otomatik ödeme talimatına 150 lira ek nakit veriyor.

Ücretsiz havale-EFT, hesap işletim ücreti muafiyeti, şubede işlem önceliği, eve teslim maaş imkanları sunuyor.

TEB: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Emekli müşteri getirenler de 100 lira nakit kazanıyor.

2020'DE İKİNCİ FIRSAT

Promosyon uygulaması başladığında hemen başvurup ödemesini alanların 3 yıllık taahhüt süresi 2020'de bitiyor. Daha önce promosyon alanlar, Mart 2020'den itibaren ikinci kez bu imkandan yararlanabilecek.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 11.09.2019 22:27
Anahtar Kelimeler:
hangi banka kadar promosyon veriyor emekli promosyon zammı kadar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
4/D’li kadrolu taşerona büyük müjde! İkramiye ve ek ödeme...
4/D’li kadrolu taşerona büyük müjde! İkramiye ve ek ödeme...
Evde bakım parası ne zaman yatırılacak? Evde Bakım Maaşı Yatan İller?
Evde bakım parası ne zaman yatırılacak? Evde Bakım Maaşı Yatan İller?
En uygun kredi hangi bankada? Güncel Faiz Oranları...
En uygun kredi hangi bankada? Güncel Faiz Oranları...

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim